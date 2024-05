Wetterprognose Lloret de Vistalegre: Sonnenschein und Frühlingsregen (25.05.2024 bis 01.06.2024)

Ausblick auf das Wetter in Lloret de Vistalegre

Die Freuden des Frühlingswetters: Mit einer harmonischen Mischung aus Sonnenschein und erfrischenden Regenschauern bietet Lloret de Vistalegre in der letzten Maiwoche alles, was das Herz begehrt. Entdecken Sie die Wettertrends und die idealen Momente für Ihre Outdoor-Aktivitäten.

Angenehme Temperaturen und heitere Himmel

Der 25. Mai 2024 begrüßt uns mit leichten Wolkenformationen und einer Tageshöchsttemperatur von 28°C. Ein leichter Wind weht mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 34%. Beginn und Ende des Tages werden durch einen Sonnenaufgang um 4:26 Uhr und Sonnenuntergang um 19:04 Uhr markiert.

Klare Sicht auf reine Frühlingsfreude

Der 26. Mai verkündet einen klaren Himmel und schwelgt in Temperaturen von bis zu 30°C. Trotz der perfekten Bedingungen für Strandbesuche, sollten Sie nicht die Sonnencreme vergessen! Der Wind bleibt sanft und die Luft trocken, mit einer relativen Feuchtigkeit von 25%.

Erfrischender Regen zur Wochenmitte

Am 27. Mai nimmt das Wetter eine Wendung mit leichtem Regen, sodass die Natur in Lloret de Vistalegre aufatmen kann. Bei einer Höchsttemperatur von 25°C verspricht der Tag Abkühlung, während die Luftfeuchtigkeit auf 39% ansteigt.

Himmelsblick und Wolkenkunst

Gegen Ende des Monats, am 28. Mai, zeigt sich der Himmel mit zerstreuten Wolken bedeckt und lädt zu romantischen Spaziergängen bei 24°C ein.

Sonnige Aussichten mit moderaten Briesen

Zum Ende der Woche harmonieren sonnige Tage und angenehme Abende nahtlos miteinander. Der 29. und 30. Mai präsentieren sich mit vereinzelten Wolken, Temperaturen um 29°C und einer frischen Brise.

Vorfreude auf kühlere Tropfen

Der 31. Mai bringt erneut leichten Niederschlag und kündigt mit 21°C eine Abkühlung an, die sich bis in den 1. Juni bei 19°C und weiterem leichten Regenguss fortsetzt.

Genießen Sie die Vielfalt des Frühlings in Lloret de Vistalegre und passen Sie Ihre Pläne an das gemischte Wetter an. Unabhängig von den Bedingungen bietet jede Facette des Wetters die Gelegenheit, die Insel Mallorca und ihre natürliche Schönheit auf einzigartige Weise zu erleben.

