Wettervorhersage für Sant Llorenç des Cardassar: 25. Mai bis 1. Juni 2024 (25.5.2024)

7-Tage-Wettertrend: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer in Sant Llorenç des Cardassar

Wetter heute in Sant Llorenç des CardassarSant Llorenç des Cardassar: Das Wetter am 25. Mai 2024 zeigt freundliche Momente mit vereinzelten Wolken am Himmel und einer angenehmen Temperatur von 21°C. Die milden Winde mit Geschwindigkeiten von 6 km/h bieten ideale Bedingungen für einen Spaziergang entlang der malerischen Küste von Sant Llorenç des Cardassar. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% und einem Luftdruck von 1018 hPa ist ein wohltuendes Klima für allerlei Aktivitäten zu erwarten.

Genießen Sie den Tagesanbruch gegen 4:24 Uhr, und den Sonnenuntergang können Sie bis zirka 19:03 Uhr am Abend bewundern.

Klare Himmelsaussichten und milde Brisen am 26. Mai

Ein idealer Tag unter dem klaren Himmel erwartet die Einwohner und Besucher von Sant Llorenç des Cardassar am 26. Mai 2024. Mit einer Maximaltemperatur von 23°C und fortbestehenden schwachen Winden dürfen Sie sich auf hervorragende Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien freuen.

Leichter Regenschauer bringt Abkühlung am 27. Mai

Die Wettervorhersage für den 27. Mai deutet auf gelegentliche leichte Regenfälle hin, bei einer maximalen Temperatur von 21°C. Solch ein Wetter lädt zu gemütlichen Café-Besuchen oder entspannten Museumsrundgängen ein.

Wechselhaftes Wetter und milde Temperaturen die Woche über

Die darauffolgenden Tage bieten eine Mischung aus aufgelockerten Bewölkungen und etwas höheren Temperaturen bis 24°C. Besonders der 30. Mai sticht mit der höchsten Temperatur der Woche von 24°C und gleichzeitig der geringsten Luftfeuchtigkeit von 50% heraus. Dies verspricht dem Besucher eine behagliche Zeit im Freien zu genießen.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet das Wochenende, welches wieder nasse Elemente mit sich bringt. Mit leichten Regenschauern und einer kühlen Brise von 10 km/h gehören der 31. Mai und der 1. Juni zu den erfrischenden Tagen, perfekt geeignet für eine atemberaubende Landschaftsansicht im sanften Regen.

Wetter Summary für Sant Llorenç des Cardassar

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:19:09. +++