Wettervorhersage Muro, Mallorca: 25. Mai bis 1. Juni 2024 – Sonnige Aussichten und gelegentliche Niederschläge (25.5.2024)

Wetteraussichten in Muro: Eine Woche im Zeichen der Sonne und leichter Regenschauer

Das Wetter in Muro, Mallorca, hält in der letzten Maiwoche und den Anfang Juni 2024 eine bunte Mischung für seine Bewohner und Besucher bereit. Mit Temperaturen, die ein angenehmes Frühlingsgefühl vermitteln und dem passenden Wetter für eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten, zeigt sich das mallorquinische Klima von seiner abwechslungsreichen Seite.

Leichte Regen und klare Himmel: Wetterentwicklung der kommenden Tage

Am 25. Mai beginnt der Tag in Muro mit leichtem Regen bei Temperaturen um die 19°C. Trotz der Niederschläge bleibt es mit einer Windgeschwindigkeit von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 62% eher mild. Druckverhältnisse sind mit 1018 hPa stabil, was auf eine schnelle Wetterbesserung hoffen lässt.

Ein strahlend blauer Himmel wird am 26. Mai über Muro erwartet. Die Quecksilbersäule steigt auf angenehme 21°C, bei einer niedrigen Windgeschwindigkeit von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 53%, und der Druck steigt leicht auf 1020 hPa, ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Mit überzogenen Wolken werden die Mallorquiner und Inselgäste am 27. Mai konfrontiert. Das Thermometer klettert auf 22°C, und die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 52% angenehm. Mit einem leichten Druckabfall auf 1019 hPa und gleichbleibender Windgeschwindigkeit bleibt das Wetter freundlich.

Am 28. Mai bringt uns leichter Regen zurück zur Realität, und die Temperaturen nehmen eine kleine Abkühlung auf 20°C an. Bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 71% empfiehlt es sich, eine leichte Jacke nicht zu vergessen.

29. Mai - die Bewölkung lockert auf, und es zeigen sich wieder größere Wolkenlücken. Mit 22°C, einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 61% ist es ein idealer Tag, um die Insel zu erkunden.

Zum Ende des Monats, am 30. Mai, wird es mit hohen 23°C und überzogenen Wolken am wärmsten. Der Wind nimmt zu und weht mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 43% sinkt, was das Gefühl einer angenehmen Trockenheit vermittelt. Der Druck nimmt auf 1011 hPa ab.

Der Monatswechsel am 31. Mai zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einer Maximaltemperatur von 21°C. Der Wind wird etwas stärker und erreicht 7 km/h bei einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 42%.

Doch zum Beginn des Junes, am 1. Juni, gibt es wieder leichten Regen, bei einer angenehmen Temperatur von 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 59%. Perfekt für alle, die die Frische nach dem Regen genießen möchten.

Tipps für Ihre Planung

Die Sonne wird in Muro während des prognostizierten Zeitraums zwischen 03:49 Uhr morgens und 18:55 Uhr abends scheinen, wobei sie früh aufgeht und spät untergeht – ein Zeichen für lange und erfüllte Tage. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, die Vielfalt der Insel zu erkunden und den mediterranen Charme zu genießen, den Mallorca zu bieten hat. Ob ein Spaziergang am Strand, eine Wanderung in den Bergen oder ein Besuch der lokalen Märkte – Muro bietet die passende Kulisse für unvergessliche Momente.

