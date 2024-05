Strahlende Aussichten für Manacor: 7-Tage-Wettervorhersage - Sonne, leichte Wolken und ein bisschen Regen (26.5.2024)

Das Wetter in Manacor: Ein sommerlicher Ausblick

Die letzten Maiwochen und der Anfang des Juni bringen den Einwohnern und Besuchern von Manacor angenehme Nachrichten hinsichtlich des Wetters. In der 7-Tage-Wettervorhersage dominieren sonnige Tage und milde Temperaturen das Bild der kommenden Woche. Hier ist alles, was Sie über das Wetter wissen müssen, um Ihre Aktivitäten perfekt zu planen.

Start in die Woche: Sonne bei klarem Himmel

Am Sonntag, den 26.5.2024, erwartet uns ein strahlender Tag mit einem klaren Himmel und Tageshöchsttemperaturen von angenehmen 25°C. Bei einer sanften Brise von nur 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 48% können Sie die Outdoor-Aktivitäten in vollen Zügen genießen. Der Sonnenaufgang wird um 4:24 Uhr erwartet und der Sonnenuntergang um 19:03 Uhr.

Wolken ziehen auf, doch die Sonne bleibt treu

Am Montag, den 27.5.2024, bedeckt ein leichter Schleier aus Wolken den Himmel. Es bleibt mit 25°C weiterhin warm und der Wind verstärkt sich leicht auf 6 km/h. Der Luftdruck hält sich stabil bei ca. 1017 hPa, was auf beständige Wetterbedingungen hindeutet. Nicht vergessen: Auch über grauen Wolken, die Sonne scheint!

Ein Hauch von Wolken am Dienstag und Mittwoch

Der 28. und 29. Mai bieten ähnliche Voraussetzungen wie der Montag: Einige wenige Wolken ziehen über den Himmel, hindern die Sonne allerdings nicht daran, die Temperaturen auf wohlige 23 bis 25°C ansteigen zu lassen. Ein schwacher Wind weht am Mittwoch noch leichter als zuvor und ermöglicht entspannte Stunden im Freien.

Der Mai verabschiedet sich mit gemischten Gefühlen

Den Donnerstag, 30. Mai, sollten Sie nicht unterschätzen. Trotz ein paar harmloser Wolken, zieht der Wind auf 10 km/h an und kündigt so leichten Temperatursturz an. Mit dem Freitag, 31. Mai, erwartet uns ein kleiner Wechsel. Das Quecksilber sinkt auf 21°C und leichte Regenschauer ziehen auf, die den Landwirten und Pflanzen sicherlich eine kleine Freude bereiten.

Ein regnerischer Start in den Juni

Die ersten Tage des neuen Monats Juni beginnen mit erfrischendem Nass von oben. Am Samstag, 1. Juni, fallen leichte Regentropfen bei 20°C. Die Regenschauer lassen am darauf folgenden Tag nach und der Himmel klärt sich am Sonntag, 2. Juni, wieder auf, was uns wiederum auf einen versöhnlichen Wochenabschluss mit klarem Himmel und 22°C einstimmt.

Wetterbedingungen im Detail

Die kommende Woche verspricht insgesamt recht stabiles Wetter mit vereinzelten Regensprüngen. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 42% am Donnerstag und 56% am Samstag, was für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Auch die Windgeschwindigkeiten sind moderat und erreichen ihr Maximum von 10 km/h am Donnerstag, während der Luftdruck kleine Schwankungen zwischen 1011 und 1020 hPa aufweist.

Planen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten mit dieser Wettervorhersage oder genießen Sie einfach das herrliche Wetter in Manacor. Vielleicht ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die schönen Strände zu besuchen oder entspannende Wanderungen in der Natur zu unternehmen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.5.2024, 01:36:37. +++