Wetter in Bunyola: Sonnenschein und vereinzelte Regentage vom 26.5. bis 2.6.2024 (26.5.2024)

Wetteraussichten für Bunyola: Sonne und Wolken im Wechsel

Von strahlendem Sonnenschein bis hin zu erfrischenden Regentropfen – Bunyola erlebt in der letzten Maiwoche und zu Beginn des Junis eine abwechslungsreiche Wettersituation. Wir schauen uns an, was das Wetter in Bunyola, dieser charmanten Stadt im Herzen Mallorcas, für Sie bereithält.

Wetter am Sonntag, den 26. Mai 2024: Ein strahlend blauer Himmel begrüßt die Bunyolaner und Besucher am Sonntag. Bei 24 Grad Celsius können Sie einen herrlichen, klaren Himmel genießen, unterstützt von einer schwachen Brise mit 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt sanfte 44%, sie können also den ganzen Tag im Freien verbringen, sei es für Spaziergänge, Radtouren oder einfach nur zum Entspannen an der frischen Luft. Der Sonnenaufgang wird um 4:26 Uhr sein und der Tag endet mit einem Sonnenuntergang um 19:06 Uhr.

Einblick in die Wetterwoche in Bunyola:

Der darauffolgende Montag hält kleinere Überraschungen bereit.

Wetter am Montag, den 27. Mai 2024: Leichte Regenschauer vergehen und bringen eine maximale Temperatur von 27 Grad Celsius. Geringfügige Winde mit 3 km/h begleiten den Tag, während die Luftfeuchtigkeit sich bei 34% hält und der Luftdruck leicht auf 1017 hPa sinkt. Sonnenauf- und -untergang sind knapp eine Minute früher bzw. später als am Vortag.

Das Wetter der kommenden Tage: Von Dienstag bis Donnerstag können Sie eine angenehme Atmosphäre mit wenigen Wolken und milden Temperaturen zwischen 23 und 24 Grad Celsius erwarten. Gegen Ende der Woche, besonders am Freitag und Samstag, wird es bei Temperaturen von 19 bis 25 Grad Celsius erneut zu leichten Regenschauern kommen, welche die Insel in frische Düfte tauchen. Auffrischender Wind wird anschließend das Wetterbild markieren, doch der Beginn des Junis verspricht wieder Klarheit am Himmel und milde 23 Grad Celsius.

Wochenendwetteraussichten für Bunyola:

Während der Himmel am ersten Juniwochenende etwas weint, bietet der 2. Juni mit klarem Himmel und angenehmer Temperatur den perfekten Rahmen für Outdoor-Aktivitäten. Beginnen Sie den Tag mit dem Sonnenaufgang um 4:23 Uhr und schließen Sie ihn mit einem Sonnenuntergang um 19:11 Uhr ab – ein perfekter Tagesausklang!

