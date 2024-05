Wetter in Escorca: Sonnige Aussichten und vereinzelte Regentage vom 26.5.2024 bis 2.6.2024 (26.5.2024)

7-Tage-Wettervorhersage in Escorca

Das malerische Escorca wird in der letzten Maiwoche und zu Beginn des Junes vielfältige Wetterbedingungen erleben. Die Wettervorhersage verspricht angenehme Temperaturen mit einem Mix aus Sonnenschein, wenigen Wolken und leichten Regenschauern. Die Meteorologen prognostizieren vielfach stabile Wetterlagen mit Temperaturen, die sich ideal für Aktivitäten im Freien eignen.

Das aktuelle Wetter und Prognosen für die nächsten Tage

Am Sonntag, dem 26. Mai, können sich Einwohner und Besucher von Escorca auf einen Tag mit einigen wenigen Wolken und einer Höchsttemperatur von angenehmen 25°C freuen. Der Wind bleibt mit 2 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 38%. Es ist ein perfekter Tag, um die attraktiven Landschaften von Mallorca zu genießen.

Der Montag, 27. Mai, zeigt sich trotz leichtem Regen mit Temperaturen um die 25°C weiterhin mild, sodass selbst ein kurzer Schauer die Urlaubsstimmung nicht trüben dürfte. Eine leichte Brise von 4 km/h begleitet den Tag.

Am Dienstag, 28. Mai, kühlt es leicht auf 20°C ab und die Wolken zeigen sich wiederum zögerlich am Himmel. Mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 52% wird ein frischer Tag erwartet.

Der folgende Mittwoch, 29. Mai, lädt mit 24°C und vereinzelten Wolken erneut zu Outdoor-Aktivitäten ein. Der Wind hält sich weiterhin zurück und ermöglicht stressfreies Wandern durch die Natur Escorcas.

Sonnenschirme und Badehandtücher dürfen am Donnerstag, 30. Mai, für Ausflüge mitgebracht werden, da die Temperaturen bei 25°C liegen und vereinzelte Wolken keinen Regen versprechen. Der Wind frischt wieder auf 8 km/h auf, was besonders am Strand für eine angenehme Abkühlung sorgt.

Regenreiche Aussichten zum Wochenausklang

Zum Abschied vom Mai zeigt sich das Wetter vom Freitag, 31. Mai, bis zum Samstag, 1. Juni, von einer feuchteren Seite. Temperaturen um 16°C und 14°C sowie gelegentlicher leichter Regen könnten ideal für entspannte Tage im Café oder für Besuche in den Museen von Mallorca sein.

Sonniger Start in den June

Doch bereits am Sonntag, 2. Juni, kehrt die Sonne vollends zurück und beschert uns mit einem klaren Himmel und 21°C einen herrlichen Start in den neuen Monat. Mit dieser positiven Aussicht kann die Urlaubsplanung für den bevorstehenden Sommer in Escorca fortgesetzt werden.

Genießen Sie die vielfältigen Wetterbedingungen und nutzen Sie jede Gelegenheit, die überwältigende Schönheit Escorcas bei jedem Wetter zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.5.2024, 01:30:16. +++