7-Tage-Wetterausblick für Llubí, Mallorca: Sonne, Wolken und leichte Regenfälle (27.5.2024)

Wettertrend für Llubí: Was bringt das Wetter in der letzten Maiwoche?

Das Wetter auf Mallorca steht nie still und erfreut Einwohner sowie Besucher häufig mit Sonnenschein und lauen Temperaturen. Die letzte Maiwoche in Llubí zeigt sich jedoch von einer wechselhaften Seite. Die Mallorca Zeitung hat alle wichtigen Informationen zusammengestellt, damit Sie stets bestens über die Wetterentwicklung informiert sind.

Wetterüberblick für Llubí vom 27. Mai bis 3. Juni 2024

Zu Beginn der Woche, am Montag, dem 27. Mai, erwarten uns leichte Regenfälle, allerdings bei warmen Temperaturen von bis zu 27°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von nur 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 37% dürfte dies allerdings eher eine Erfrischung als eine Unannehmlichkeit darstellen.

Am Dienstag, dem 28. Mai, sieht es nach einem Tag mit zerbrochenen Wolken und einer Abkühlung auf 23°C aus. Mit einer leichten Brise von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 49% bleibt es angenehm.

Der Mittwoch, 29. Mai, zeigt sich mit verstreuten Wolken, aber es bleibt mit Höchsttemperaturen von bis zu 29°C sommerlich warm. Die Ruhe des Windes bei nur 3 km/h wird die Hitze intensivieren, trotz des relativ geringen Drucks von 1017 hPa.

Der Höhepunkt der Woche hinsichtlich der Temperaturen wird am Donnerstag, dem 30. Mai, erwartet, an dem der Himmel klar sein wird und uns mit strahlendem Sonnenschein bei bis zu 31°C verwöhnt. Eine minimale Luftfeuchtigkeit von 29% und leichter Wind versprechen ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten.

Zum Monatsende, am Freitag, dem 31. Mai, und mit Beginn des Junis, am Samstag, dem 1. Juni sowie am Sonntag, dem 2. Juni, kehrt der leichte Regen zurück und kühlt die Luft auf angenehme 22-23°C ab. Die anziehenden Winde und die allmähliche Zunahme der Luftfeuchtigkeit werden das Wetterbild prägen.

Den Abschluss der Woche bildet der Montag, der 3. Juni, mit weiterhin leichtem Regen, einer maximalen Temperatur von 21°C, einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 88% und einem gleichbleibenden Wind von 8 km/h.

Tipps und Hinweise für die Woche in Llubí

Trotz des gelegentlichen Regens bietet die Woche viel Potential für diverse Aktivitäten auf Mallorca. Die Sonnenaufgänge um ca. 4:21 Uhr sind ein spektakuläres Naturschauspiel und die langen Abende mit Sonnenuntergängen nach 19 Uhr laden zu ausgedehnten Spaziergängen und genussvollen Stunden im Freien ein.

Ob Sie die kulturellen Schätze Llubís entdecken, sich auf die vielen Rad- und Wanderwege begeben oder einfach die kulinarischen Köstlichkeiten der Insel genießen möchten – die Wetterlage bietet eine vielseitige Grundlage für einen abwechslungsreichen Aufenthalt auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:38:42. +++