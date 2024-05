7-Tage-Wettertrend für Algaida, Mallorca: Sonne, Wolken und gelegentliche Schauer (27.5.2024)

Wetterprognose für Algaida vom 27. Mai bis 3. Juni 2024

Mit Temperaturen, die angenehm in den sommerlichen Bereich klettern, bietet Algaida auf Mallorca in der letzten Maiwoche und zu Beginn des Juns einen Mix aus Sonne, einigen Wolken und sporadischen Regenschauern. Hier ist Ihr ausführlicher Wetterbericht für die kommenden sieben Tage in Algaida.

Montag, 27. Mai 2024

Die Woche in Algaida startet mit leichtem Regen und Höchsttemperaturen von 28°C. Der Wind bleibt mit 6 km/h sanft. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 31%, und der Luftdruck liegt bei 1016 hPa. Genießen Sie das frühe Tageslicht ab 4:25 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:06 Uhr.

Dienstag, 28. Mai 2024

Ein leichter Wechsel in der Wetterlage bringt zerbrochene Wolken und kühlere Temperaturen von 24°C. Der Wind nimmt leicht zu auf 8 km/h, bei einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 42% und einem Luftdruck von 1019 hPa.

Mittwoch, 29. Mai 2024

Mit vereinzelten Wolken dürfen wir erneut Höchsttemperaturen um 27°C erwarten. Ein leichter Wind von etwa 5 km/h bringt frische Luft, gepaart mit einer Luftfeuchtigkeit von 36% und einem stabilen Luftdruck bei 1018 hPa.

Donnerstag, 30. Mai 2024

Das Highlight der Woche wird ein strahlend blauer Himmel sein, unter dem Algaida mit klarem Himmel und Temperaturen von 28°C zu genießen ist. Der Wind bleibt sanft, und die Luftfeuchtigkeit von 35% verspricht einen angenehmen Tag.

Freitag, 31. Mai 2024

Eine deutliche Zunahme der Wolken bringt bedeckten Himmel, doch bei 24°C bleibt es mild. Die Feuchtigkeit steigt etwas, und der Druck fällt leicht, was auf mögliche Wetteränderungen hinweisen könnte.

Samstag, 1. Juni 2024

Zum Start in den Juni gibt es leichten Regen bei 25°C. Der Wind frischt auf und die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant, was für warme, aber womöglich regnerische Momente sorgt.

Sonntag, 2. Juni 2024

Die Temperatur nimmt etwas ab auf 21°C mit leichtem Regen. Stärkere Winde von bis zu 10 km/h kündigen eine wechselhafte Zeit an. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 66%, was die Aussicht auf weitere Niederschläge unterstreicht.

Montag, 3. Juni 2024

Der 7-Tage-Trend schließt mit stetigem leichten Regen und einer mäßigen Temperatur von 23°C ab. Die Luftfeuchtigkeit erreicht nun 77%, was Algaida in feuchtes Wetter einhüllt.

Die Wettervorhersage für Algaida verspricht eine abwechslungsreiche Woche. Obwohl Regentage dabei sind, bleiben die Temperaturen freundlich und laden zu verschiedenen Aktivitäten auf der schönen Insel ein. Behalten Sie einen Regenschirm bereit und genießen Sie die wärmende mallorquinische Sonne, wann immer sie sich zeigt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:22:36. +++