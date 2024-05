7-Tage-Wettertrend für Capdepera (27.05.24 - 03.06.24): Temperaturen, Niederschlag und Windvorhersage

Umfangreiche Wetterprognose für Capdepera: Eine Woche voller Abwechslung

Mit der Ankunft des späten Frühlings in Capdepera präsentiert sich das Wetter malerisch wechselhaft. In unserer ausführlichen Wettervorhersage bringen wir Licht in das Kaleidoskop der kommenden Witterungsverhältnisse vom 27. Mai bis zum 03. Juni 2024.

Wetterlage in Capdepera zu Beginn der Woche

Der Montag, der 27. Mai, begrüßt die Einheimischen sowie Urlauber mit einem verhangenen Himmel, leichtem Regen und Temperaturen um die 21°C. Eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 7 km/h wird das Gesicht kühlen, während die Luftfeuchtigkeit bei 70% liegt und der Luftdruck sich auf 1017 hPa einpendelt.

Die folgenden Tage verheißen mit verstreuten Wolken, etwas milderem Wind und ähnlichen Temperaturen im Bereich von 20 bis 21°C eine freundliche Portion an sonnigen Abschnitten. So lässt sich das Leben im Freien genießen, während das Klima auf angenehmem Niveau bleibt.

Mitte der Woche – Ein Hauch von Sommer

Ab dem 29. Mai setzen sich die verstreuten Wolken fort, und es weht eine leichte bis mäßige Brise bei einem Luftdruck von ungefähr 1018 hPa. Mit dem Temperaturanstieg auf bis zu 22°C am Mittwoch können sich die Gäste Capdeperas auf behagliche Tage freuen. Die Sonne kündigt ihren frühen Aufgang bereits um 4:21 Uhr an und verabschiedet sich um 19:06 Uhr in den Feierabend, was lange und wertvolle Abendstunden verspricht.

Das Wochenende naht mit wechselhaftem Wetter

Die Temperaturen nehmen zum Ende der Woche leicht ab und das Wetter zeigt sich von einer bedeckteren Seite, insbesondere am Freitag, den 31. Mai, wenn die Wolken dichter werden und das Thermometer auf 19°C sinkt. Auch wenn die Wolkendecke dicht ist, bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 60% verhältnismäßig angenehm.

Leichter Regen wird den Start in den Juni einleiten, wobei die Temperaturen stets um die 20°C-Marke verweilen. Das Wochenende bringt erfrischende Niederschläge mit sich, die jedoch keinen Einbruch in die sonst so sonnenverwöhnte Stimmung Capdeperas bedeuten sollten.

Wetterausblick: Feuchtere Bedingungen zu Beginn der neuen Woche

Beginnend mit Sonntag, dem 2. Juni, ziehen dichtere Regenwolken auf, und die Feuchtigkeit erreicht mit über 80% einen Höhepunkt. Die darauffolgenden Tage setzen die trendig-feuchte Welle fort, und es wird ratsam sein, einen Regenschirm griffbereit zu halten.

Mit dieser umfangreichen und detaillierten 7-Tage-Wettervorhersage sind die Bürger und Gäste Capdeperas bestens für die vielfältigen Gesichter des mallorquinischen Wetters gewappnet. Lassen Sie sich von ein paar Regentropfen nicht entmutigen – die Schönheit der Insel strahlt bei jedem Wetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:30:37. +++