Aktuelle Wetterprognose für Santa Maria del Camí: Vorschau und Trends für die kommende Woche (27.5.2024)

Wetteraussichten in Santa Maria del Camí: Leichte Regenschauer und milde Temperaturen

Während sich die Inselbewohner auf eine weitere Woche im malerischen Santa Maria del Camí vorbereiten, präsentiert sich das Wetter mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und gelegentlichen Regenschauern. Die Temperaturspanne bewegt sich dabei zwischen angenehmen 20°C und sommerlichen 28°C.

Ausblick auf das Wetter in Santa Maria del Camí (27.05.2024 - 03.06.2024)

Der Start in die Woche bringt leichte Regenschauer und eine Höchsttemperatur von 28°C. Eine leichte Brise wird für eine erfrischende Abkühlung sorgen. Die Feuchtigkeit bleibt gering, was die Niederschläge angenehm macht.

Am Dienstag dichten sich die Wolken etwas zusammen und die Temperaturen nehmen leicht ab auf 24°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt, was ein typisches Zeichen für das bevorstehende Juniwetter in Mallorca ist.

Die folgenden Tage präsentieren sich mit vereinzelten Wolken am Himmel und Temperaturen, die sich zwischen 24°C und 27°C einpendeln. Während der Mittwoch nur eine leichte Bewölkung verspricht, dürfen wir uns am Donnerstag über klaren Himmel und strahlenden Sonnenschein freuen.

Das Wochenende hingegen wird wieder von leichten Regenfällen begleitet, die durchaus willkommen sind, um die sommerliche Hitze etwas abzukühlen. Die Temperaturen erreichen bis zu 25°C, bevor ein merklicher Temperaturrückgang auf 20°C am Sonntag erfolgt. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf bis zu 76%, was die Regenwahrscheinlichkeit erhöht und eine frische Brise weht durch die Straßen von Santa Maria del Camí.

Die neue Woche beginnt wie das Wochenende endet, mit leichtem Regen und moderaten Austemperaturen von 23°C, während der Wind weiterhin eine leichte Brise verspricht.

Ein weiterer Aspekt, der in dieser Jahreszeit nicht außer Acht gelassen werden sollte, sind die Sonnenauf- und -untergangszeiten. Sie reichen von etwa 4:22 Uhr morgens bis 19:11 Uhr abends, was lange und erlebnisreiche Tage verspricht.

Tipps für Bewohner und Besucher

Angesichts der gemischten Wettervorhersage empfiehlt es sich für alle Aktivitäten draußen, stets eine leichte Regenjacke zur Hand zu haben und die Sonnenstunden für Erkundungstouren zu nutzen. Auch wenn das Meer noch zu erfrischen sein mag, lohnt es sich für sonnenhungrige Besucher, die Schönheit Mallorcas in Santa Maria del Camí voll auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:50:34. +++