Manacor-Wetterbericht: Eine Woche voller Wetterkapriolen auf Mallorca (27.5.2024)

Das aktuelle Wetter und die Wettervorhersage für Manacor

Die kommende Woche in Manacor stellt sich als eine Mischung aus Sonne, Wolken und gelegentlichen Niederschlägen heraus. Mit Temperaturen, die sich im angenehmen Bereich bewegen, haben wir alle Grundlagen für eine abwechslungsreiche Woche unter dem mallorquinischen Himmel.

Wetterhighlights der Woche in Manacor

Der Montag, der 27. Mai 2024, läutet die Woche mit leichten Regenschauern ein. Die Temperaturen liegen bei behaglichen 24°C, und der Wind bleibt mit 5 km/h sanft. Ein perfekter Tag, um die Naturschönheiten von Manacor zu genießen, wenn auch mit einem Regenschirm in der Tasche.

Am Dienstag ziehen gebrochene Wolkenfelder auf, die das Thermometer auf 23°C sinken lassen, während der Wind auf 8 km/h ansteigt. Es bleibt weitestgehend trocken, und die Luftfeuchtigkeit fällt auf 47%, was für angenehme Bedingungen sorgt.

Am Mittwoch sorgen verstreute Wolken für eine interessante Sonnen- und Schattenkomposition bei 25°C. Der Tag wird von einer milden Brise begleitet, und der Himmel verspricht einige spektakuläre Wolkenformationen.

Der Donnerstag scheint der strahlende Held der Woche zu sein. Mit einem klaren Himmel und einer weiteren angenehmen Tageshöchsttemperatur von 25°C steht einem Strandbesuch sicher nichts im Wege.

Das Wetter nimmt einen dramatischen Umschwung am Freitag, wo dicke Wolkenfelder dominieren und die Temperatur auf 21°C sinkt. Vielleicht der perfekte Tag, um eines der kulturellen Angebote in Manacor zu erkunden.

Das Wochenende hält ebenfalls ein paar Überraschungen bereit. Sowohl der Samstag als auch der Sonntag werden von leichtem Regen bei Temperaturen um die 21°C bis 22°C geprägt. Ideal, um sich bei einem guten Buch oder einem entspannenden Wellness-Tag zurückzulehnen.

Zum Abschluss der Woche präsentiert der Montag wieder leichten Regen, aber mit einer kleinen Erhöhung der Temperatur auf 23°C und einer frischen Brise von 10 km/h.

Wetteraussicht für Manacor: Worauf sollten Sie achten?

Die Luftfeuchtigkeit bleibt die Woche über moderat, was typisch für dieses Frühjahr auf Mallorca ist. Beachten Sie die hohe Luftfeuchtigkeit am Wochenende, die bei 72% am Samstag und sogar 78% am Sonntag ihren Höhepunkt erreicht. Die Windverhältnisse sind in der Regel mild, können sich aber zum Wochenstart leicht verstärken.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren geringfügig, bieten aber insgesamt viel Tageslicht und ausgedehnte Abenddämmerungen, ideal, um alles zu genießen, was Manacor zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:39:41. +++