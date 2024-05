Präzise Wettervorhersage für Inca auf Mallorca: Tägliche Temperaturen und Bedingungen vom 27. Mai bis zum 3. Juni 2024 (27.5.2024)

Wetterschau für Inca: Was bringt die letzte Maiwoche und der Start in den Juni?

Die idyllische Stadt Inca im Herzen Mallorcas erwartet in der letzten Woche des Mais eine facettenreiche Wetterlage, die von leichtem Regen bis hin zu klarem Himmel reicht. Bewohner und Besucher können sich auf die für die Insel typischen milden Temperaturen vorbereiten, doch sollte auch die Regenjacke griffbereit sein.

Wetter im Detail: Inca erlebt gemischte Muster im Spätfrühling

Am Montag, den 27. Mai, beginnen Sie die Woche in Inca mit leichtem Regenschauer und einer Höchsttemperatur von 28°C. Ein leichter Wind von 4 km/h sorgt dabei für eine angenehme Frische. Der Niederschlag läutet eine wechselhafte Woche ein, die mit einer Luftfeuchtigkeit von 34% und einem Luftdruck von 1017 hPa startet.

Der Dienstag präsentiert sich mit zerbrochenen Wolken, allerdings kühlt es auf 23°C ab, während der Wind auf 7 km/h zunimmt. Am 28. Mai wird die Luftfeuchtigkeit auf 49% ansteigen und der Luftdruck bei erneut 1020 hPa liegt.

Am Mittwoch den 29. Mai erwartet die Inselbewohner und Touristen ein Tag mit verstreuten Wolken, die die Sonne durchblicken lassen und somit eine Temperatur von 29°C bescheren. Der Wind ist kaum spürbar bei lediglich 2 km/h, sodass die sommerlichen Temperaturen vollends genossen werden können.

Der 30. Mai hält für Inca einen klaren Himmel bereit, und mit dem Höchstwert der Woche von 30°C kann man perfekt das Freiluftangebot Mallorcas ausnutzen. Die geringe Luftfeuchtigkeit von 32% verspricht ein trockenes, angenehmes Klima.

Das Ende des Monats Mai sieht, sowohl am 31. Mai als auch am 1. Juni, leichte Regenfälle voraus, wobei die Temperaturen sich um 22°C und 24°C bewegen. Auch die Winde bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich leicht. Der Luftdruck pendelt sich bei um die 1013 hPa ein.

Die erste Juniwoche beginnt unbeständig: Am Samstag, den 2. Juni, wird es bei 20°C und erhöhten Windgeschwindigkeiten von 7 km/h leicht regnen, während die Luftfeuchte auf 76% steigt. Am darauffolgenden Tag, dem 3. Juni, bleibt es bei 22°C und leichtem Regen, aber die Luftfeuchtigkeit klettert auf 86%, was deutlich zu spüren sein wird.

Sonnenauf- und -untergangszeiten ändern sich nur geringfügig, beginnend um 04:24 Uhr morgens und endend um 19:11 Uhr abends, was langen und genussvollen Tagen im Freien nichts im Wege steht.

7-Tage-Vorschau: Gemischtes Wetter beim Übertritt in den Juni

Auf der Insel Mallorca ist das Wetter stets ein Gesprächsthema, und für Inca wird es in dieser Woche ein wahrer Mix aus Sonne, Wolken und Regen sein. Ein Überblick:

Wetter am Montag: Leichter Regen, 28°C

Wetter am Dienstag: Zerbrochene Wolken, 23°C

Wetter am Mittwoch: Verstreute Wolken, 29°C

Wetter am Donnerstag: Klarer Himmel, 30°C

Wetter am Freitag: Leichter Regen, 22°C

Wetter am Samstag: Leichter Regen, 24°C

Wetter am Sonntag: Leichter Regen, 20°C

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:36:36. +++