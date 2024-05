Wetter in Banyalbufar: 7-Tage-Prognose mit Licht und Schatten (27.5.2024)

Die Wetteraussichten für Banyalbufar vom 27. Mai bis zum 3. Juni 2024

Die malerische Gemeinde Banyalbufar auf Mallorca, berühmt für ihre Terrassenkulturen und atemberaubende Küstenlandschaft, erwartet in der letzten Maiwoche und zu Beginn des Junis ein gemischtes Wetterbild. Nach einem leichten Regenschauer am 27. Mai, bei angenehmen 22 Grad Celsius, lockert die Wolkendecke am darauffolgenden Tag etwas auf. Die Temperatur steigt leicht auf 23 Grad, während sich die Urlauber und Einheimischen auf wenige Sonnenstunden hinter einer Schicht aus zerbrochenen Wolken einstellen müssen.

Am 29. Mai serviert uns Mutter Natur eine freundlichere Klimatik. Teils bewölkt, lässt sich jedoch bei eine​r konstanten Temperatur von 22 Grad Celsius der Charme Banyalbufars genießen, während der Wind sanft durch die Haare weht.

Ausblick auf sonnige Tage und leichten Regen

Wer sich nach Sonne sehnt, sollte den 30. Mai im Kalender markieren. Mit einem fast klaren Himmel über Banyalbufar bei 23 Grad und nur leichter Brise dürfen wir uns auf wärmende Sonnenstrahlen freuen. Der 31. Mai bleibt mit 23 Grad frühlingshaft, auch wenn der Tag von einer geschlossenen Wolkendecke dominiert wird.

Der Start in den Juni kommt mit zwei Tagen leichtem Regen bei 22 bzw. 21 Grad Celsius. Wetterfeste Kleidung mag für einige Aktivitäten empfehlenswert sein. Der 3. Juni holt dann noch zusätzliche Bewölkung und höhere Feuchtigkeit hervor, aber es bleibt mit 22 Grad angenehm mild.

Detailblick auf die Wetterphänomene

Neben den Tagestemperaturen sind auch der Wind und die Luftfeuchtigkeit maßgeblich für das Wohlgefühl. In der betrachteten Woche bewegt sich der Wind meist leicht bis mäßig zwischen 2 und 9 km/h, mit Spitzen gegen Wochenende. Die Luftfeuchtigkeit verbleibt überwiegend zwischen 58% und 87%, was insbesondere bei den erwarteten Regentagen einen feuchten Eindruck hinterlassen kann. Der Luftdruck zeigt leichte Schwankungen, bleibt aber weitgehend in einem unbedenklichen Bereich.

Der Ablauf der Sonne ist geradezu präzise, mit Sonnenaufgängen unmittelbar nach 4:23 Uhr und einem Sonnenuntergang um 19:13 Uhr, liefert jeder Tag über 14 Stunden Helligkeit und lädt zu ausgedehnten Tätigkeiten im Freien ein.

Fazit: Eine abwechslungsreiche Woche in Banyalbufar

Zusammengefasst reicht das Spektrum der nächsten sieben Tage von erfrischenden Regenschauern über kosmetische Wolkenspiele bis hin zu ungetrübter Sonnenpracht. Banyalbufar beweist erneut, dass es zu jeder Jahreszeit seinen ganz eigenen Reiz hat und lädt Gäste wie Einheimische dazu ein, das facettenreiche Wetterbild der Insel zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:25:42. +++