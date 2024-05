Wetter in Esporles (27.05.24 bis 03.06.24): Tägliche Aussichten und Wochenendprognose

Wetteraussichten für Esporles: 27. Mai bis 03. Juni 2024

Die Bewohner und Besucher von Esporles können sich auf eine Woche mit wechselhaftem Wetter einstellen. Die Vorhersage vom 27. Mai bis zum 03. Juni 2024 bringt sowohl Sonnenschein als auch Regenschauer mit sich.

Detailierte Wetterlage für die kommende Woche in Esporles

Montag, 27. Mai: Den Wochenanfang prägt leichter Regen bei einer angenehmen Höchsttemperatur von 22°C. Leichte Brisen mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h werden die Luft frisch halten, während die Luftfeuchtigkeit bei 58% liegt.

Dienstag, 28. Mai: Bewölkter Himmel erwartet die Einwohner von Esporles bei Temperaturen von bis zu 21°C. Mit einer Windstärke von 6 km/h wird es etwas lebhafter, bei einer Luftfeuchtigkeit von 57%.

Mittwoch, 29. Mai: Zerstreute Wolkenfelder zeichnen das Bild des Himmels, und die Temperaturen bleiben mit 21°C im angenehmen Bereich. Die Windgeschwindigkeit lässt leicht nach auf 5 km/h.

Donnerstag, 30. Mai: Mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 22°C sieht es nach einem perfekten Tag aus, um die Schönheit von Esporles zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit von 59% wird durch einen sanften Wind mit nur 2 km/h Windgeschwindigkeit begleitet.

Freitag, 31. Mai: Der Monatsabschluss in Esporles wird durchgehend bewölkt sein, bei Temperaturen bis zu 22°C und einer moderaten Windgeschwindigkeit von 3 km/h.

Samstag, 1. Juni: Das Wochenende beginnt mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 21°C. Der Wind frischt auf 5 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 59%.

Sonntag, 2. Juni: Weitere leichte Regenschauer ziehen über Esporles hinweg bei kühleren Temperaturen um 19°C. Der Wind nimmt zu mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 72% an.

Montag, 3. Juni: Zum Wochenstart hält der leichte Regen bei 21°C an. Stark bewölkt und mit einer höheren Luftfeuchtigkeit von 83%, ist es empfehlenswert, einen Regenschirm zur Hand zu haben.

Wochenendwetter in Esporles: Was erwartet uns?

Vom 2. bis 3. Juni 2024 erleben wir in Esporles ein regnerisches Wochenende. Die Temperaturen sinken auf 19°C am Samstag und gehen leicht wieder hoch auf 21°C am Sonntag. Der Regen wird von mäßigen Windstärken begleitet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:34:04. +++