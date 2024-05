Wetter in Santanyí: 7-Tage-Prognose vom 27. Mai bis 3. Juni 2024 (27.5.2024)

Wettervorhersage für Santanyí: Das erwartet Sie in der letzten Maiwo, plus Ausblick auf den Juni

Santanyí, ein malerisches Städtchen auf Mallorca, erlebt in der letzten Woche des Mais eine Abfolge von Wetterlagen, die sowohl sonnige Momente als auch regnerische Phasen mit sich bringen. Mit Temperaturen, die konstant um die 23 Grad Celsius liegen, können sich Einheimische und Besucher auf milde Tage einstellen. Doch was genau können wir in der Wetterwoche vom 27. Mai bis zum 3. Juni 2024 erwarten?

Stabiles Frühlingswetter bis zum Monatswechsel

Vom 27. bis zum 29. Mai liegen die Höchsttemperaturen in Santanyí bei etwa 23 Grad Celsius, mit einer kurzen Unterbrechung der 20er-Marke am 31. Mai, wenn das Thermometer auf 21 Grad fällt. Die Bewölkung wechselt von überwiegend bewölkt bis hin zu kaum Wolken am Himmel. Dies verspricht zumindest zeitweise sonnenreiche Stunden, wenn auch der Regenmantel für die späteren Tage sicherheitshalber griffbereit bleiben sollte.

Leichter Regen markiert den Beginn des Junis

Der Monat Juni begrüßt uns in SantanyíSantanyí mit leichtem Regen und Höchsttemperaturen von 21 Grad am 1. Juni, bis hin zu 23 Grad am 3. Juni. Der Regen scheint das bestimmende Thema zu sein, wenn auch mit schwachen Windgeschwindigkeiten von 8 bis 11 km/h, was auf angenehme Spaziergänge hindeutet, sofern man den Schirm nicht vergisst.

Sonnen- und Sonnenuntergangszeiten für die perfekte Urlaubsplanung

Die Sonne empfängt uns in der besagten Woche in Santanyí bereits um 4:25 Uhr morgens und begleitet uns bis um 19:09 Uhr abends, wenn sie am Horizont verschwindet. Während dieser langen Tage ist es also möglich, das breite Spektrum an Aktivitäten, das Mallorca zu bieten hat, voll auszukosten.

Detaillierte Tagesvorhersage für Santanyí

Obgleich das Wetter durchgängig warm ist, lohnt es sich, für die regnerischen Tage gewappnet zu sein. Die Luftfeuchtigkeit schwankt in dieser Zeitspanne zwischen recht angenehmen 48% und 78%, während der Luftdruck leicht von 1019 hPa auf 1012 hPa sinkt, was typisch für die nassen Tage im Frühling ist. Dennoch, mit der rechten Kleidung lässt sich das facettenreiche Wetter in Santanyí ausgezeichnet genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:51:20. +++