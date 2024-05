Wetter Sencelles: 7-Tage-Prognose und Trends - Sonnig und wärmende Temperaturen mit leichtem Regen (27.5.2024)

Wetteraussichten für Sencelles – Eine Woche gemischter Gefühle

Die Wetterlage in Sencelles bringt eine Achterbahn der Temperaturen und unterschiedliche Himmelsbilder. Freuen Sie sich auf die sonnigen Tage und bereiten Sie sich auf erfrischende Regenmomente vor. Wir werfen einen genauen Blick auf das Wetter in Sencelles für die nächste Woche.

Sonnige Höhepunkte und leichte Regenschauer

Den Maiausklang gestaltet leichter Regen am 27. Mai mit 29°C und einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bei 29% und der Luftdruck von 1017 hPa versprechen einen insgesamt angenehmen Tag.

Vergessen Sie nicht, den 28. Mai im Kalender zu markieren, wenn bei 24°C die Sonne durch zerbrochene Wolken kämpft und ein charmantes Wolkenspiel entstehen lässt. Der Tag begrüßt uns sanft mit einem Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und verabschiedet uns ruhig um 19:07 Uhr.

Hochsommerliches Flair verströmt der 29. Mai mit 29°C und vereinzelten Wolken, gefolgt von einem puren klaren Himmel am 30. Mai, der die Temperaturen auf 30°C steigen lässt, während der Wind leise weht.

Wetterübergänge und Abkühlung in Sencelles

Die Freude über den blauen Himmel währt jedoch nicht ewig, denn bereits der 31. Mai bringt uns bei 24°C einen bedeckten Himmel. Der 1. Juni lässt uns eine Abkühlung auf 25°C mit leichtem Regenfühlen, windiger wird es mit 6 km/h. Der Regen bleibt uns treu und bringt am 2. Juni eine frische Brise mit 21°C und einer Windgeschwindigkeit von 9 km/h.

Der 3. Juni rundet die Woche mit 22°C und erneutem leichtem Regen sowie einer gesättigten Luftfeuchtigkeit von 82% ab, die uns sanft in die erste Juniwoche trägt.

Das Fazit für das Wetter in Sencelles

Die kommenden sieben Tage in SencellesSencelles versprechen ein Wechselspiel aus Sonne und Regen, mit Temperaturen, die sich in angenehmen Bereichen bewegen. Die Natur wird es Ihnen danken, und ein jeder findet Grund zur Freude in dieser bunten Wetterpalette.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:52:33. +++