Wetteraussichten für Costitx: Sonne und Schauer in der letzten Maiwoche 2024 (27.5.2024)

Wetterprognose für Costitx: 27. Mai bis 3. Juni 2024

Die malerische Gemeinde Costitx im Herzen von Mallorca steht vor einer Woche voller wetterlicher Kontraste. Frühsommerliche Hochs treffen auf erfrischende Niederschläge, während die Temperaturen von wohnlichen bis zu spürbar kühleren Werten schwingen. Wir werfen einen genauen Blick auf die Wetterentwicklung für Costitx in den kommenden Tagen.

Wetterhighlights der Woche: Sonne, Wolken und Regengüsse

Zum Wochenstart am Montag, dem 27. Mai 2024, wird Costitx von leichten Regenschauern heimgesucht, die die Temperaturen auf angenehme 28 °C treiben. Der Wind weht sanft mit 5 km/h, was die Luftfeuchtigkeit von 32% erträglich macht. Mit einem Luftdruck von 1017 hPa steht uns ein eher moderater Tag bevor. Sonnenauf- und -untergang zeichnen sich um 4:24 Uhr morgens und 19:06 Uhr abends ab.

Die Wolkendecke gewinnt am Dienstag, dem 28. Mai, an Dichte, was zu zerbrochenen Wolken am Himmel über Costitx führt. Die Temperaturen sinken leicht auf 24 °C, bei einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 46%. Der gestiegene Luftdruck auf 1020 hPa könnte für klare Tagesmomente sorgen.

Am Mittwoch, dem 29. Mai, weichen die Wolken lockeren Schleierwolken, die das Thermometer auf 29 °C klettern lassen. Der Wind besänftigt sich auf 3 km/h, was zusammen mit einer Luftfeuchtigkeit von 32% und einem Druck von 1017 hPa für ein angenehmes Wettergefühl sorgt.

Donnerstag, der 30. Mai, verspricht mit klarem Himmel und Temperaturen um die 31 °C den Höhepunkt der Woche. Eine leichte Brise von 3 km/h und eine reduzierte Luftfeuchtigkeit von 28% lassen das Wohlfühlbarometer steigen.

Die Wetterlage ändert sich am Freitag, dem 31. Mai, mit einer dichten Wolkendecke und einem Temperaturrückgang auf 23 °C. Der Wind nimmt auf 6 km/h zu, während die Feuchtigkeit auf 46% steigt bei einem Luftdruck von 1014 hPa.

Doch zum Start in den Juni zeigt sich das Wetter von seiner unbeständigen Seite: Sowohl am Samstag, dem 1. Juni, als auch am Sonntag werden wir von leichten Regenschauern begleitet, die das Thermometer auf 24 °C bzw. 22 °C einpendeln lassen. Die Feuchtigkeitswerte steigen auf 47% und 70%, bei gleichbleibendem Luftdruck und leichtem Wind.

Die Wetterwoche klingt am Montag, dem 3. Juni, mit weiterhin leichten Regenfällen und erhöhter Feuchtigkeit bei 22 °C aus. Der Wind ist weiterhin präsent und unterstreicht den frischen Charakter dieses Tages.

Ausblick: Stimmungsvolle Tage in Costitx

Die Woche in Costitx wird geprägt von einer Mischung aus Sonne und erfrischenden Schauern, was die Wetterlage ideal für verschiedenste Aktivitäten macht. Die Abende laden mit milden Temperaturen und dem romantischen Sonnenuntergang zu langen Spaziergängen ein. Genießen Sie das einzigartige Wetterphänomen der Balearen, das sich stets dynamisch und überraschend zeigt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:31:58. +++