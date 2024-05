Wetteraussichten in Deià: 7-Tage-Prognose mit Sonnenschein und vereinzeltem Regen (27.5.2024)

7-Tage-Wetterprognose für Deià

Freuen Sie sich auf überwiegend angenehme Temperaturen und abwechslungsreiche Wetterbedingungen in DeiàDeià. In der malerischen Region von Mallorca erwartet uns eine Woche mit sonnigen Abschnitten, durchsetzt von leichten Regenschauern. Hier ist ein detaillierter Blick auf das, was das Wetter in Deià für uns bereithält.

Wetterübersicht für die kommende Woche in Deià

Montag (27.5.2024): Ein Auftakt in die Woche mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 25°C. Mit einem Wind von nur 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 53% können wir uns dennoch auf angenehmes Klima freuen. Sonnenaufgang und -untergang sind um 4:25 Uhr bzw. 19:07 Uhr zu erwarten.

Dienstag (28.5.2024): Wir erleben einen Tag mit zerbrochenen Wolken und milden 23°C. Eine frische Brise mit 7 km/h wird sich bemerkbar machen. Bereiten Sie sich auf eine leichte Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 59%, bei einem Luftdruck von 1019 hPa.

Mittwoch (29.5.2024): Das Wetter zeigt sich mit vereinzelten Wolken und Temperaturen wieder bei 25°C von seiner freundlicheren Seite. Der Wind bleibt ruhig bei 4 km/h, während die Feuchtigkeit bei 55% liegt und der Luftdruck auf 1018 hPa stabil bleibt.

Donnerstag (30.5.2024): Die Sonne wird mit einem klaren Himmel und Temperaturen von 25°C begrüßen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 56% und einem milden Wind von 3 km/h dürfte der Tag besonders angenehm werden.

Freitag (31.5.2024): Es gibt leichten Regen und die Temperaturen sinken leicht auf 24°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt gleich und die Luftfeuchtigkeit nähert sich mit 55% den Werten der Vortage.

Samstag (1.6.2024): Der Juni beginnt in Deià mit leichten Regenschauern und 23°C. Der Wind zieht etwas an auf 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 60% steigt. Der Luftdruck wird leicht auf 1012 hPa fallen.

Sonntag (2.6.2024): Ein kühlerer Tag steht uns bevor mit 20°C und weiteren leichten Regenfällen. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich auf 7 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt merklich auf 81%, was zu einem spürbaren Wechsel im Wetterempfinden führen kann.

Montag (3.6.2024): Die neue Woche beginnt mit 22°C und wiederum leichtem Regen. Der Wind hält seine Geschwindigkeit bei 7 km/h und die Luftfeuchtigkeit klettert auf 88%, was einem wechselhaften Klima in Deià entspricht.

Fazit der Wetteraussichten in Deià

Die nächste Woche in Deià bietet eine Vielfalt von Wetterbedingungen, von sonnigen bis hin zu regnerischen Tagen, mit Temperaturen, die für Frühling bis Frühsommer typisch sind. Ideale Bedingungen also, um die vielfältige Natur und Kultur dieser einzigartigen Region Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:32:44. +++