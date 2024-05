Wetterprognose Muro (27.05.2024 bis 03.06.2024): Aussichten und Bedingungen für die kommende Woche

Wetterprognose für Muro – Ihre Woche im Überblick

Die letzte Maiwoche und der Start in den Juni präsentieren sich in Muro auf Mallorca mit diversen Wetterfacetten, von bedecktem Himmel bis hin zu sonnigen Ausblicken und leichten Regenschauern. Die Einheimischen und Besucher können sich auf gemäßigte Temperaturen freuen, die sich überwiegend im angenehmen Bereich von 21°C bis zu sommerlichen 26°C bewegen.

Das Wetter in Muro am Montag, 27.05.2024

Der Beginn der Woche startet mit überwiegend bedecktem Himmel und Temperaturen um die 22°C. Ein leichter Wind von 3 km/h sorgt für eine frische Brise ohne den Tag unangenehm kühl zu gestalten. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 48%, und mit einem Luftdruck von 1018 hPa ist ein stabiles Wettergeschehen zu erwarten. Sonnenaufgang und -untergang bieten mit 3:52 Uhr bzw. 18:51 Uhr lange, helle Tage.

Wetteraussichten für Dienstag und Mittwoch

Am Dienstag, dem 28.05., zeigen sich lediglich einige wenige Wolken am Himmel von Muro. Die Temperaturen gleichen denen des Vortages, und die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas zu auf 57%. Der Mittwoch lockt mit leichtem Regen und temperaturell einem kleinen Rückgang auf 21°C, was Landwirtschaft und Natur zu Gute kommt. Beide Tage bieten eine moderate Windgeschwindigkeit und einen leichten Luftdruckabfall.

Temperaturen steigen Ende Mai

Der Donnerstag, der 30.05., läutet das Ende des Monats mit vereinzelten Wolken und einem Temperaturanstieg auf 24°C ein. Es ist der wärmste Tag der Woche, begleitet von einem frischen Wind bis 6 km/h.

Freitag, der 31.05.2024, verspricht mit einem klaren Himmel und 21°C ideale Bedingungen für Unternehmungen im Freien. Der Wind nimmt leicht zu, und der Luftfeuchtigkeitswert zeigt trockene 41% an, was die Wärmewahrnehmung angenehm beeinflusst.

Juni beginnt mit Niederschlag und steigenden Temperaturen

Der 1. Juni begrüßt uns mit leichtem Regen, stabilen 21°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 53%. Der Sonntag, 02.06., setzt diesen Trend mit leichten Regenschauern und einer Erwärmung auf 26°C fort.

Wetterausblick zum Wochenbeginn

Am Montag, dem 03.06.2024, bleibt es bei 26°C und leichten Regenfällen, die dem mediterranen Sommerambiente Rhythmus verleihen. Die Windverhältnisse sind sanft, und die Humidität verspricht ein komfortables Klima bei einem luftdruckstabileren Tagesausklang.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:43:17. +++