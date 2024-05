Wettervorhersage Binissalem: Die kommende Woche verspricht gemischte Temperaturen und vereinzelte Schauer (27.5.2024)

Das Wetter in Binissalem vom 27. Mai bis zum 3. Juni 2024

Die detaillierte Wetterprognose für Binissalem auf Mallorca steht fest, und es erwartet Sie eine Woche mit gemischten Wetterbedingungen. Starten Sie mit den wichtigen Informationen in die neue Woche und seien Sie auf alles vorbereitet, was das Wetter in Binissalem für Sie bereithält.

Begleitet von leichtem Regen - so startet Binissalem in die Woche

Am Montag, dem 27. Mai, kündigt sich der Tag in Binissalem mit einer Maximaltemperatur von 28°C und leichtem Regen an. Eine milde Brise weht aus nordöstlicher Richtung bei Windstärken um die 4 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 31%, und der Luftdruck bleibt stabil bei 1017 hPa. Genießen Sie den Anblick der Morgenröte um 4:25 Uhr und lassen Sie den Tag bei einem Sonnenuntergang um 19:06 Uhr ausklingen.

Zwischen Wolken und Sonne - stetige Bedingungen inbegriffen

Der Dienstag, 28. Mai, begrüßt Sie mit einer angenehmen Temperatur von 24°C, untermalt durch eine leicht bewölkte Wetterlage. Böen können gelegentlich bis zu 6 km/h erreichen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 47% und einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa, verspricht der Tag ein locker-beschwingtes Klima, perfekt für sämtliche Aktivitäten im Freien.

Die Sonne erkämpft sich ihren Platz am Mittwoch

Freuen Sie sich auf Mittwoch, den 29. Mai, wenn sich die Sonne durch vereinzelte Wolkenfelder ihren Weg bahnt, bei gleichen Temperaturen um die 28°C wie zu Wochenbeginn. Die leichten Winde von gerade einmal 3 km/h und die stabile Luftfeuchtigkeit von 35% bieten die idealen Bedingungen für einen Ausflug an die malerische Küste Mallorcas. Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und beschließt seine Schönheit mit dem Sonnenuntergang um 19:08 Uhr.

Klare Sicht und wohlige Wärme - der Donnerstag lädt ein

Der weitere Wochenverlauf gipfelt am Donnerstag, dem 30. Mai, mit einer Höchsttemperatur von 29°C und klarem Himmel - ein perfektes Szenario für Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten. Mit einer gleichbleibenden Luftfeuchtigekeit und einem sanften Lufthauch bleibt das Wetter freundlich und einladend.

Rückkehr der Regenschauer zum Monatsende

Zum Freitag, dem 31. Mai, und den folgenden Tagen kehren die Regenschauer zurück und die Temperaturen sinken leicht auf angenehme 23°C. Die Frische nach dem Regen und die Erwartung auf ein aufregendes Wochenende werden Ihre Laune sicherlich nicht trüben.

Temperatursturz und Feuchtigkeitsanstieg - Start in den Juni

Der Eintritt in den Monat Juni ist geprägt von einem leichten Temperatursturz auf 20°C am Samstag und einer Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 76%. Die Windstärken erreichen mit 7 km/h ihren Höhepunkt der Woche.

Vorbereitung auf eine feuchtere Woche

Die neue Woche beginnt am Sonntag, dem 3. Juni, mit leichtem Regen und 22°C. Stellen Sie sich auf erhöhte Luftfeuchtigkeit von bis zu 82% ein und vergessen Sie nicht den Regenschirm für spontane Schauer. Der Wind beruhigt sich wieder auf 6 km/h, und der Luftdruck zeigt zunehmende Stabilität.

Erleben Sie eine abwechslungsreiche Woche in Binissalem mit allem, was das herannahende Frühsommerwetter zu bieten hat. Planen Sie Ihre Tage im Einklang mit der Natur und lassen Sie sich von keinem Regentropfen überraschen. So oder so, die Schönheit Mallorcas zeigt sich bei jedem Wetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:26:28. +++