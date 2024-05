Wettervorhersage Bunyola: Temperaturen und Regenschauer dominieren das Wetterbild Ende Mai 2024 (27.5.2024)

Das Aktuelle Wetter in Bunyola – Eine Vorhersage für die letzte Maiwoche und den Anfang Juni 2024

Wenn Sie für die bevorstehenden Tage Ihre Aktivitäten in Bunyola planen, werfen Sie einen genauen Blick auf die neuesten Wettertrends. Der malerische Ort auf Mallorca präsentiert sich sehr abwechslungsreich und verspricht, sowohl für Sonnenanbeter als auch für die Freunde des Frühlingsregens interessant zu werden. Bereiten Sie sich auf gemäßigte Temperaturen und zeitweise Regenschauer vor.

Die Wetterlage zur letzten Maiwoche in Bunyola

Am heutigen Montag, den 27. Mai 2024, erleben die Einheimischen und Besucher in Bunyola einen leicht regnerischen Tag. Mit einer Temperatur von angenehmen 25°Celsius und einem sanften Wind von 4 km/h wird es jedoch nicht zu ungemütlich. Zur Verbesserung des Raumklimas könnte diese Luftfeuchtigkeit von 43% und ein Luftdruck von 1017 hPa durchaus beitragen. Auch wenn die Wolken hin und wieder ihre Schleusen öffnen, sollten die Sonnenauf- und -untergangszeiten von 4:25 Uhr respektive 19:07 Uhr nicht ungenutzt bleiben.

Der Dienstag gestaltet sich mit 22°C etwas kühler und die Bewölkung wird stärker. Hier wird die Geschwindigkeit des Windes auf 6 km/h ansteigen und die Luftfeuchtigkeit auf 52% erhöht sein, bei einem leicht erhöhten Druck von 1019 hPa. Die Sonne zeigt sich zwischen den Wolken und wird begleitet von der malerischen Kulisse des gebrochen bewölkten Himmels.

Das Wetter bleibt mit 24°C am Mittwoch und Donnerstag angenehm und wird durch eine klare Sicht sowie vereinzelte Wolken gekennzeichnet. Diese Tage sind ideal für lange Spaziergänge oder eine kleine Wanderung in die umliegenden Berge, ohne dass das Wetter eine zu große Herausforderung darstellt.

Blick auf den Juni: Beginn mit leichtem Regen

Das letzte Maiwochenende sowie der Start in den Juni kündigen sich mit leichtem Regen und Temperaturen um die 22°C an. Der 1. und 2. Juni könnten also die perfekte Gelegenheit bieten, um gemütliche Stunden in einem der Cafés von Bunyola zu verbringen und den Regentropfen beim Tanzen zuzusehen. Am 3. Juni bleibt das feuchte Wetter erhalten, jedoch steigen die Temperaturen wieder leicht auf 21°C an, während der Wind mit 5 km/h für Erfrischung sorgt.

Die Feuchtigkeitswerte nehmen gegen Ende der Prognoseperiode zu und erreichen mit bis zu 81% am 3. Juni ihren Höhepunkt. Es bleibt weiterhin bei einem moderaten Luftdruck, was für stabile Wetterverhältnisse spricht.

Mit dieser detaillierten Wettervorhersage sind Sie bestens für alle Vorhaben in Bunyola gerüstet. Ob Outdoor-Aktivitäten oder entspannte Abende in einer der authentischen Lokalitäten – bleiben Sie wettertechnisch auf der sicheren Seite und genießen Sie die wunderschöne Region Mallorcas in vollen Zügen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:27:58. +++