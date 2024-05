Wettervorhersage für Andratx: Eine Woche voller gemäßigter Temperaturen und vereinzelter Niederschläge (27.5.2024)

Das Wettergeschehen in Andratx vom 27. Mai bis zum 3. Juni 2024

Die kommende Woche hält für Einwohner und Besucher von Andratx auf Mallorca überwiegend milde Wetterbedingungen bereit. Mit Durchschnittstemperaturen, die konstant um die 21°C schwanken, dürfen sich alle auf angenehme Tage einstellen, obwohl sich hin und wieder einige Regentropfen zeigen werden.

Beginnend mit dem 27. Mai

, erwartet uns leichter Regen und eine sanfte Brise bei einem maximalen Wert von 21°C. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 68% und einem Luftdruck von 1017 hPa sind unbeschwerte Aktivitäten an der frischen Luft durchaus möglich. Sonnenauf- und -untergang zeichnen den Tag von 4:27 Uhr bis 19:08 Uhr. Am 28. Mai lockern sich die Wolken in Andratx stellenweise auf. Mit 'scattered clouds' bleibt Trockenheit bei 21°C und auflebenden Windstärken von bis zu 4 km/h. Hierbei bleibt die Luftfeuchtigkeit konstant bei 64%. Der Tag erstreckt sich von 4:26 Uhr bis 19:08 Uhr Tagesende.

Der darauffolgende 29. Mai manifestiert sich durch vereinzelte Wolken am Himmel von Andratx, ist aber weiterhin freundlich mit einer leichten Windbewegung von 5 km/h. 21°C zeigen einmal mehr das Wohlwollen des mallorquinischen Frühsommers. Achten Sie auf einen Sonnenschutz, denn der klare Himmel von 4:26 bis 19:09 Uhr wird den UV-Index leicht ansteigen lassen.

Bis zum 30. Mai nimmt die Wolkenbedeckung ab, und 'clear sky' wird vorherrschen in Andratx. Bei 22°C sieht es nach einem perfekten Tag aus, um die wunderschöne Natur und die pittoresken Orte der Region zu erkunden. Wind bei 4 km/h und ein leicht erhöhter Feuchtigkeitsgehalt von 67% ergänzen die angenehmen Witterungsverhältnisse.

Am letzten Tag des Monats, dem 31. Mai, legt sich ein 'overcast clouds' über Andratx, doch bei 21°C hält sich dies in angenehmen Grenzen. Ein gleichbleibender Wind hilft, die Luftfeuchte von 64% nicht zu bedrückend wirken zu lassen. Sonnenaufgang um 4:25 Uhr und Sonnenuntergang um 19:11 Uhr runden den Tag harmonisch ab.

Der Beginn des Junes zeigt sich launisch mit leichtem Regen am 1. Juni, doch mit Temperaturbeständigkeit bei 21°C lässt sich das Wetterphänomen gut aushalten. Der Wind frischt auf 5 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit steigt minimal auf 66%. Der Tagesverlauf von 4:24 Uhr bis 19:11 Uhr bleibt lebendig.

Am 2. Juni können unsere Wetterstationen abermals 'light rain' feststellen, doch stellt dies keinen Grund zur Sorge dar, denn auch hier bleiben die Temperaturen unverändert. Der Wind nimmt leicht zu und erreicht 7 km/h, während die Feuchtigkeit auf 71% anschwillt. Ein weiterer Tag, der von 4:24 Uhr morgens bis 19:12 Uhr abends dauert.

Den Abschluss der Woche bildet der 3. Juni mit 'light rain' und erwartungsgemäß 21°C, dieses Mal begleitet von etwas stärkeren Winden mit bis zu 8 km/h. Beachtlich ist aber vor allem die hohe Luftfeuchtigkeit von 85%, was die Hitze gefühlt erhöht, also sollten Sie sich auf eine schwülere Atmosphäre einstellen. Sonnenauf- und -untergang definieren den Tag zwischen 4:24 Uhr und 19:13 Uhr.

Wochenendausblick: Das Wetter in Andratx

Wenn Sie Ihre Wochenendpläne in und um Andratx schmieden, behalten Sie im Hinterkopf, dass leichte Regenschauer durchaus Teil der Wetterlage sein könnten. Dies heißt jedoch nicht, dass nicht auch sonnige Momente auf Sie warten. Planen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten mit Bedacht und genießen Sie jeden Moment auf der wunderbaren Insel Mallorca.

