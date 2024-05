Wettervorschau Campanet: Die Aussichten für die letzte Maiwoche und den Start in den Juni 2024 (27.5.2024)

Ausblick auf das Wetter in Campanet für die kommende Woche

Die malerische Gemeinde Campanet bereitet sich auf eine wechselhafte Wetterwoche vor, die die Endphase des Mais und den Beginn des Junitreffens refinieren wird. Was das Inselwetter genau für Sie bereithält, ob Sonne, Wolken oder gar Niederschlag, erfahren Sie in unserer detaillierten Wettervorhersage für Campanet auf Mallorca.

Wetterhighlights der kommenden Tage in Campanet

Am Montag, den 27. Mai 2024, wird Campanet von sanften Regenschauern begleitet bei einer angenehmen Höchsttemperatur von 26°C. Der Tag beginnt offiziell mit Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und endet um 19:06 Uhr mit dem Sonnenuntergang. Die Windverhältnisse sind mit 5 km/h mäßig und das Thermometer klettert auf angenehme Höchstwerte.

Der darauffolgende Dienstag bringt aufgelockerte Bewölkung, und das Quecksilber hält sich bei wärmeempfindlichen 22°C. Die Windgeschwindigkeit wird leicht ansteigen auf 7 km/h und sorgt zusammen mit der teilweisen Bewölkung für perfekte Bedingungen, um die Naturschönheiten Campanets zu genießen.

Unter zerstreuten Wolken können wir am Mittwoch, den 29. Mai, eine weitere Temperaturzunahme erwarten, die uns auf bis zu 27°C erwärmt – ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten. Der Wind bleibt unauffällig und lässt die Baumkronen sanft schwanken.

Am 30. Mai genießen wir einen klaren Himmel, der die Temperaturen auf sommerliche 29°C hochschnellen lässt. Dieser Tag verspricht, der Höhepunkt der Woche in Campanet zu werden. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 37% wird dies ein hervorragender Tag, um die Sonne Mallorcas voll und ganz auszukosten.

Das Ende des Mais hält eine kleine Überraschung bereit: leichter Regen wird am 31. Mai erwartet, was die Temperaturen auf frischere 20°C reduziert. Auch zu Beginn des Junitreffen wir weiterhin mit Niederschlägen bedacht – ein leichter Regen schmückt sowohl den 1. Juni als auch den 2. Juni, wobei die Temperaturen um angenehme 22°C und 20°C pendeln.

Ein bisschen mehr Feuchtigkeit bringt der 3. Juni mit sich, geprägt von leichtem Regen und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 89%. Die Temperaturen bleiben stabil bei 21°C, was für Wanderungen in den ländlichen Gebieten um Campanet ideal sein könnte. Der Sonnenuntergang an diesem Tag kündigt sich um 19:11 Uhr an und beschert uns einen längeren Abend.

Wettertrend und Temperaturen im Überblick

Wenn Sie Ihre Pläne für die kommende Woche in Campanet abstimmen möchten, erwarten Sie angenehme Temperaturen, die sich um die 20-Grad-Marke bewegen, und wechselhaftes Wetter, das sowohl sonnige als auch regnerische Tage beinhaltet. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit wird optimal sein, um die Frühlingsluft ohne zu große Böen zu genießen, während die Luftfeuchtigkeit zunehmend spürbarer wird gegen Ende der Woche.

Die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten bewegen sich unmerklich, was die Tage in Campanet ein klein wenig länger erscheinen lässt. Dieses kleine, aber feine zusätzliche Tageslicht ist wie geschaffen dafür, die malerische Kulisse dieser Inselidylle auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:29:29. +++