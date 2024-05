7-Tage-Wettertrend für Muro: Sonnige Momente und Frühlingsregen (28.5.2024)

Ende Mai und Anfang Juni in Muro: Wetterprognose und Trends

Die Sonne über der charmanten Gemeinde Muro auf Mallorca bereitet sich darauf vor, ihre Strahlen während der letzten Tage des Mais und den ersten Junitagen zu versprühen. Doch wie sieht das Wetter im Detail aus, und welche Überraschungen halten die kommenden Tage für uns bereit? Unsere umfassende 7-Tage-Wettervorhersage gibt Ihnen einen aufschlussreichen Einblick.

Das Wetter in Muro: Entspannte Brisen und sporadischer Niederschlag

Die Woche in Muro startet mit einem freundlichen Dienstag, den 28. Mai 2024, bei angenehmen 22 Grad Celsius und nur einigen wenigen Wolken am Himmel. Mit einer leichten Brise von 3 km/h, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58% und einem Luftdruck von 1015 hPa, haben wir ideale Bedingungen für längere Aufenthalte im Freien.

Der 29. Mai bringt uns leichter Regen, wobei die Temperaturen mit 21 Grad Celsius weiterhin mild bleiben. Auch an diesem Tag ermöglicht eine sanfte Windgeschwindigkeit von 3 km/h entspannte Momente im Freien. Trotz des Niederschlags bleibt das Wetter angenehm mit einer Luftfeuchtigkeit von 65%.

Am 30. Mai lassen sich vereinzelte Wolken blicken, doch die Sonne kämpft sich durch und wärmt Muro auf bis zu 24 Grad Celsius. Der Wind könnte mit 7 km/h etwas lebhafter werden, aber die geringere Luftfeuchtigkeit von 48% und der Luftdruck von 1008 hPa versprechen einen frühlingshaften Tag.

Der letzte Tag des Monats, der 31. Mai, präsentiert sich mit einem klaren Himmel und strahlender Sonne. Jedoch sinkt die Temperatur leicht auf 21 Grad Celsius, und mit einem Wind von 8 km/h kühlt es etwas ab, während die Luftfeuchtigkeit auf erfrischende 38% fällt.

Mit dem Beginn des Junes, am 1. Juni, bleibt der Himmel klar, und die Sonne strahlt weiterhin bei 20 Grad Celsius. Ein leichter Wind von 4 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 66% halten das Wetter angenehm.

Die darauffolgenden Tage, der 2. und 3. Juni, bringen mit leichtem Regen wieder etwas Wechselhaftigkeit ins Spiel, allerdings bei milden Temperaturen von rund 22 beziehungsweise 21 Grad Celsius.

Zum Abschluss des Wettertrends, am 4. Juni, erwartet uns mäßiger Regen bei kühleren 18 Grad Celsius. Auch wenn der Wind mit nur 2 km/h schwach bleibt, sorgt eine hohe Luftfeuchtigkeit von 96% für eine spürbare Feuchtigkeit in der Luft.

Sonnenauf- und -untergangszeiten für ein ultimatives Muro-Erlebnis

Licht und Schatten spielen in Muro eine magische Rolle, und pünktlich zum Monatswechsel präsentiert uns der Himmel schauspielhafte Sonnenauf- und -untergänge. So begrüßen wir den Tag um 3:51 Uhr und verabschieden uns von der Sonne um 18:51 Uhr. Diese Zeiten verschieben sich im Laufe der Woche nur minimal, so dass wir sogar am 4. Juni noch bei 3:48 Uhr Sonnenaufgang und erst um 18:57 Uhr Sonnenuntergang das Ende des Tages einläuten.

Bleiben Sie mit unseren täglichen Updates auf dem Laufenden, planen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend und genießen Sie die Vielseitigkeit des Frühlingswetters in Muro auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:45:22. +++