7-Tage-Wettertrend für Puigpunyent: Sonne und Regenschauer kündigen den Mallorca-Sommer an (28.5.2024)

Das Wetter in Puigpunyent: Eine Woche voller Abwechslung

Der mallorquinische Frühsommer zeigt sich in PuigpunyentPuigpunyent von seiner typisch wechselhaften Seite. Während die nächsten Tage von vereinzelten Wolkenformationen und klarem Himmel geprägt sein werden, geben leichte Regenschauer der Insel den letzten Frühlingshauch, bevor der Sommer Einzug hält.

Wetterprognose für die kommenden Tage

Am Dienstag, den 28. Mai 2024, werden in Puigpunyent 21°C und eine frische Brise mit 7 km/h. Der Himmel präsentiert sich leicht bewölkt, was für angenehm warme Stunden unter den zerstreuten Wolken sorgt. Der Feuchtigkeitsgehalt beträgt 59%, bei einem Luftdruck von 1020 hPa. Der Tag kündigt sich bereits um 4:26 Uhr mit einem malerischen Sonnenaufgang an und verabschiedet sich um 19:08 Uhr mit der abendlichen Dämmerung.

Die Woche setzt sich fort mit dem Mittwoch, der relativ milde Temperaturen von etwa 20°C und eine leichte Windbewegung mit 4 km/h mit sich bringt. Die Bewölkung nimmt leicht zu, was jedoch der Stimmung keinen Abbruch tut. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62% und der Luftdruck fällt auf 1018 hPa. Um 19:09 Uhr können Sie einen weiteren beeindruckenden Sonnenuntergang erwarten.

Der Donnerstag verspricht mit klarem Himmel und Temperaturen von 21°C einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Sommer. Bei einem sanften Wind von 3 km/h bietet sich die perfekte Gelegenheit, die natürliche Schönheit Puigpunyents zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt nur 59%, bei einem leicht gesunkenen Luftdruck von 1014 hPa.

Zum Ende der Woche, am Freitag, erreichen uns erste leichte Regenschauer bei etwas kühleren 16°C. Die Feuchtigkeit steigt auf 74%, während sich der Luftdruck bei 1015 hPa stabilisiert. Der leichte Wind von 4 km/h wird den Regen schnell verwehen lassen und die Abendsonne begrüßt Sie pünktlich um 19:10 Uhr.

Der Samstag und Sonntag bleiben unbeständig mit leichten Regenschauern, während die Temperaturen wieder auf 19°C bzw. 21°C steigen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt jedoch und sorgt für ein angenehmeres Klima. Der Wochenstart am Montag präsentiert sich erneut mit klarem Himmel bei 21°C, was einen optimalen Ausgang für die folgende Woche verspricht.

Fazit: Eine malerische Woche in Puigpunyent

Zusammenfassend erwartet die Besucher und Anwohner von Puigpunyent eine abwechslungsreiche Woche, die sowohl Sonnenhungrige als auch Liebhaber frischer Frühlingsregen willkommen heißt. Mit dem vielversprechenden Sommer im Anmarsch, bietet diese Zeit die perfekte Mischung aus Entspannung und der Möglichkeit, die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben.

