7-Tage-Wettervorhersage für Artà, Mallorca: Wechselhafter Frühling im Anmarsch (28.5.2024)

Wie wird das Wetter diese Woche in Artà, Mallorca?

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich in der letzten Maiwoche und zum Start in den Juni 2024 von einer wechselhaften Seite. In Artà erwartet die Einheimischen und Urlauber eine Mischung aus Sonne, Wolken und gelegentlichen Regenschauern.

Wetter Highlights der Woche in Artà

Dienstag (28.05.2024): Mit 20°C startet Artà unter teilweise bewölktem Himmel in die Woche. Der Wind weht leicht mit 9 km/h, bei einer Luftfeuchtigkeit von 62% und einem Luftdruck von 1020 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind um 4:22 Uhr bzw. 19:05 Uhr.

Mittwoch (29.05.2024): Ähnliche Bedingungen wie am Vortag mit leicht steigenden Temperaturen um 21°C und einem schwachen Wind von 3 km/h. Die relative Feuchtigkeit nimmt etwas zu auf 67%, wohingegen der Luftdruck leicht sinkt auf 1018 hPa.

Donnerstag (30.05.2024): Der Himmel klärt auf und präsentiert sich wolkenlos. Mit bis zu 23°C erreichen wir den wärmsten Tag der Woche. Bei diesem herrlichen Wetter bleibt der Wind schwach (3 km/h), und die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 59%.

Freitag (31.05.2024): Die Wetterlage ändert sich mit dem Eintreffen von leichtem Regen und kühleren 16°C. Der Wind frischt auf 10 km/h auf, und die Feuchtigkeit steigt auf 76%, während der Luftdruck sich bei 1016 hPa stabilisiert.

Samstag (01.06.2024): Zum Juni-Start dominieren überwiegend dichte Wolken den Himmel über Artà. Die Temperaturen liegen bei 19°C und der Wind bleibt bei 10 km/h. Luftdruck und Feuchtigkeit bleiben stabil.

Sonntag (02.06.2024): Das Wochenende beginnt mit leichtem Regen und milden 20°C. Der Wind lässt nach auf 7 km/h, aber die Luftfeuchtigkeit verharrt bei 65%.

Montag (03.06.2024): Der Himmel klart wieder auf und bringt sonnige 20°C nach Artà. Der Wind weht moderat mit 8 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 62%.

Dienstag (04.06.2024): Neue Woche, altes Spiel - leichter Regen bei gleichbleibenden Temperaturen um 20°C und einem leichtem Wind von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 63% in einem angenehmen Bereich.

Wochenendwetter in Artà

Zum Wochenende bleibt es in Artà mit leichten Regenphasen durchwachsen. Die Temperaturen bewegen sich um die 20-Grad-Marke, und die Feuchtigkeit erreicht gemäßigte Werte. Perfekt also für gemütliche Indoor-Aktivitäten oder entspannte Spaziergänge unter dem typischen Frühlingsschirm.

Wetterzusammenfassung für Artà

Das Wetter in Artà zeigt sich als echter Frühlingsmix: mal Sonne, mal Regen - stets begleitet von frischen bis milden Temperaturen. Wie es sich für diese Jahreszeit gehört, bietet die Natur ein erfrischendes Erlebnis.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:24:44. +++