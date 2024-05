Aktuelle Wetterprognose in Campos – Erwartungen für die kommende Woche (28.5.2024)

Wetteraussichten für Campos: 27. Mai bis 3. Juni 2024

Die klimatischen Bedingungen auf Mallorca seien sie wechselhaft oder strahlend, sorgen regelmäßig für Gesprächsstoff. Die Wettervorhersage für Campos verspricht in den nächsten sieben Tagen eine facettenreiche Pallette an meteorologischen Erscheinungen. Hier finden Sie eine Kombination aus Regen, Wolken und Sonnenschein, begleitet von milden Temperaturen, die für jeden Outdoor-Liebhaber etwas zu bieten haben.

Temperaturen und Niederschläge im Überblick

Der Start in die Woche wird von leichtem Regen begleitet, mit Tageshöchsttemperaturen von 23°C am Montag, dem 27. Mai. Im Laufe der Woche &,dash; speziell am Dienstag und am darauffolgenden Sonntag –, erwärmt sich die Insel bis auf komfortable 28°C, während der Himmel von locker verteilten Wolken bedeckt sein wird. Bemerkenswert ist der relative Niedrigdruck, der Mallorca an einigen Tagen begünstigen wird, während der Luftdruck leicht schwankt.

CamposCampos erwacht am Montag bei einem sagenhaften Sonnenaufgang um 9:14 Uhr und lässt den Tag um 20:10 Uhr mit einem ebenso beeindruckenden Sonnenuntergang ausklingen. Die relative Luftfeuchtigkeit indessen balanciert vorwiegend zwischen 77 % und angenehmen 46 %, mit einem allmählichen Abfall im Laufe der Woche.

Windverhältnisse und Sonnenzeiten

Behagliche Winde, die meistens mit einer Geschwindigkeit von drei bis sechs Kilometern pro Stunde einhergehen, sorgen für Abkühlung und angenehme Brisen. Diese Zone könnte ein Paradies für Wassersportbegeisterte sein, die das Meer von seiner sanften Seite kennenlernen möchten. Der Sonnenaufgang am 9:17 Uhr signalisiert den Beginn eines neuen Tages, wobei sich die Sonnenuntergangszeiten ganz sacht verschieben und mit dem ersten Tag im Juni um eine Minute früher hereintreten.

Wetterübersicht für Campos und optimale Aktivitäten

Egal, ob Sie Spaziergänge entlang der Küste bevorzugen oder das urbane Treiben von Campos genießen möchten – das kommende Wetter bietet ideale Voraussetzungen. Von klarem Himmel bis bedeckten Tagen, Mallorca empfängt seine Besucher mit einer Palette, die sie in jeder Hinsicht befriedigt. Freunde des Wassersports erhalten am 1. Juni bei klarem Himmel und angenehmen 26°C die beste Gelegenheit, die glitzernden Wellen des Meeres zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:29:45. +++