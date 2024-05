Aktuelle Wettertrends für Escorca: 7-Tage-Vorschau mit Temperaturen und Sonnenaufgangszeiten (28.5.2024)

Wettervorhersage für Escorca - Eine Woche voller Überraschungen

Die bevorstehende Woche bietet den Einwohnern und Besuchern von Escorca eine gemischte Palette an Wetterbedingungen, die von strahlendem Sonnenschein bis hin zu erfrischenden Regenschauern reicht. Hier erfahren Sie, was das Wetter in Escorca für Sie bereithält und wie Sie Ihre Aktivitäten dementsprechend planen können.

Angenehmer Start in die Woche mit Schönwetterphase

Der Dienstag (28. Mai 2024) begrüßt uns mit 20°C und vereinzelten Wolkenfeldern, was ideale Bedingungen für längere Ausflüge an der frischen Luft bietet. Ein mäßiger Wind von 6 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 53% machen den Tag angenehm, ohne dass es zu stickig wird. Der Tag beginnt bereits um 4:24 Uhr mit einem erfrischenden Sonnenaufgang und schenkt uns Licht bis um 19:07 Uhr.

Für Mittwoch, den 29. Mai 2024, prognostiziert der Wetterdienst erneut gebrochene Wolken, aber mit einer angenehmen Temperaturerhöhung auf 24°C. Kaum spürbar weht der Wind mit lediglich 2 km/h. Genießen Sie die angenehme Luftfeuchtigkeit von 46%, während die Sonne von 4:23 Uhr bis 19:08 Uhr das Eiland erhellt.

Die Wetterlage bleibt stabil - Klarer Himmel und milde Abende

Am Donnerstag hält sich das schöne Wetter weiterhin in Escorca. Ein strahlend klarer Himmel ohne Wolken begleitet die 24°C des Tages. Mit einem schwachen Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 43% wird der 30. Mai 2024 zum optimalen Tag für Outdoor-Aktivitäten. Der Tag startet erneut zur gewohnten Zeit um 4:23 Uhr und geht euphorisch in einen Sonnenuntergang um 19:09 Uhr über.

Der Mai verabschiedet sich mit einer erfrischenden Abkühlung

Der Freitag begrüßt uns mit einem Temperatursturz auf 13°C und sanftem Nieselregen, was eine gemütliche Atmosphäre für einen Cafébesuch oder Lesenachmittag schafft. Die Wolken öffnen sich und erlauben vereinzelte Sonnenstrahlen, bevor sich der Tag um 4:22 Uhr erwacht und bei 19:10 Uhr zur Ruh geht.

June legt einen wolkigen Start hin

Mit Beginn des Junes hält das wolkige Wetter weiter an und es wird leicht regnerisch, jedoch bleibt es mit 19°C angenehm warm. Ein milder Wind von 4-6 km/h ergänzt die Atmosphäre perfekt für all diejenigen, die gerne die Natur von Escorca auch bei feuchterem Klima genießen. Frühaufsteher werden mit einem Sonnenaufgang ab 4:22 Uhr belohnt und können bis 19:11 Uhr das Tageslicht maximieren.

Die Woche endet mit Sonnenschein und leichtem Regen

Zum Ende dieser abwechslungsreichen Woche erwarten Sie sowohl leichter Regen als auch sonnige Momente. Mit durchgehenden 19-20°C können Sie sowohl Ihre Indoor- als auch Ihre Outdoor-Pläne realisieren. Der 3. und 4. Juni betonen das typische mediterran-milde Klima in Escorca, was die Insel zu einem ganzjährigen Reiseziel macht.

Wetterzusammenfassung für die kommende Woche in Escorca

Escorcas Wetter zeigt sich von seiner vielseitigen Seite mit einer angemessenen Mischung aus Sonne und Regen. Die Temperaturen bleiben über die Woche hinweg mild und angenehm. Ob Sie nun Wanderungen, Entspannung am Strand oder kulturelle Aktivitäten im Sinn haben, das Wetter spielt mit. Legen Sie Ihre Pläne nicht aufgrund einiger Regentropfen auf Eis – nutzen Sie stattdessen die Gelegenheit, die vielfältige Schönheit von Escorca in allen ihren Facetten zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:34:10. +++