Das Wetter in Selva auf Mallorca (28. Mai bis 04. Juni 2024): Sonnenschein und vereinzelte Regentropfen (28.5.2024)

Wettervorhersage für Selva

Sonnige Tage und gelegentlich ein paar Regentropfen - so lässt sich das Wetter in Selva auf Mallorca in der letzten Maiwoche und Anfang Juni 2024 zusammenfassen. Während die Woche mit leicht bewölktem Himmel und angenehmen Temperaturen in den Zwanzigern beginnt, wird sie von kurzem Regen und weiterhin warmen Bedingungen unterbrochen. Die Bewohner und Besucher von Selva können sich auf eine meistens freundliche Wetterlage einstellen, die sowohl Sonnenbäder als auch gemütliche Spaziergänge ermöglicht.

Sonnige Aussichten mit milden Temperaturen

Am Dienstag, dem 28. Mai, zeigen sich über Selva vereinzelte Wolken am Himmel. Mit Höchsttemperaturen um 23°C können Sie leichte Kleidung genießen. Der Wind bleibt mit 6 km/h sanft, und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 51%. Bei einem Druck von 1020 hPa präsentiert sich das Wetter also von seiner angenehmen Seite.

Der 29. Mai lockt mit einer steigenden Quecksilber-Säule bis zu 27°C. Die Bewölkung ist weiterhin zerstreut, und ein leichter Wind von nur 2 km/h sorgt für kaum spürbare Brisen. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 41% und einem Druck von 1018 hPa sollten Sie ausreichend Sonnencreme auftragen, um die Haut zu schützen.

Der Himmel klart am 30. Mai völlig auf, und die Sonne wird uneingeschränkt scheinen. Höchsttemperaturen von etwa 28°C und leichte Winde garantieren perfekte Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten.

Kurzer Regeneinbruch zum Monatsende

Zum 31. Mai nimmt das Wetter in Selva eine Wendung: es erwartet uns leichter Regen. Mit Temperaturen um die 15°C und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 84% empfiehlt es sich, einen Regenschirm dabei zu haben. Ein leichter Wind mit 5 km/h wird Sie jedoch nicht ins Schwitzen bringen.

Beginnend mit dem 1. Juni hängen dicke Wolken am Himmel, doch mit 21°C bleibt es angenehm warm. Der Wind bewegt sich weiterhin im leichten Bereich.

Ein bisschen mehr Nass von oben gibt es am 2. Juni, mit leichtem Regen und Werten um 22°C. Die Lockerung der Wolken am 3. Juni verspricht jedoch wieder Sonnenschein und eine angenehme Witterung für den Ausklang des Wochenendes.

Die neue Woche begrüßt uns am 4. Juni mit leichtem Regen bei 24°C, wobei der Wind nur ein sanftes Lüftchen bleibt.

Ausblick auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten werden stetig später, was bedeutet, dass die Tage auf Mallorca länger helles Tageslicht genießen. Freuen Sie sich auf ausgedehnte Abende mit malerischen Sonnenuntergängen, ideal für jeden Urlauber und Inselbewohner.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:54:22. +++