Sóller Wettertrend: Sonnige Aussichten und gelegentliche Regenschauer in der ersten Juniwoche 2024 (28.5.2024)

Wetterüberblick für Sóller: Vom 28. Mai bis 04. Juni 2024

Mildes Frühlingswetter und sporadischer Niederschlag zeichnen die Wetterlage in Sóller für die letzte Maiwoche und den Beginn des Junes aus. Wir blicken auf eine Woche moderater Windbewegungen, angenehmen Temperaturen und einem Mix aus Sonnenschein und leichten Regenschauern.

Wetter am Dienstag, 28.05.2024: Teils sonnig bei 24 °C

Das Wetter begrüßt uns am 28. Mai mit einem Mix aus Sonnenstrahlen und zerbrochenen Wolken, einer Temperatur von gemäßigten 24 °C und einer sanften Brise von nur 6 km/h. Perfekte Bedingungen für einen ausgedehnten Spaziergang entlang der malerischen Orangenhaine von Sóller.

Wetter am Mittwoch, 29.05.2024: Sonnige Abschnitte bei 26 °C

Weiterhin dürfen wir uns am 29. Mai über eine kleine Erwärmung freuen, die das Thermometer auf 26 °C hinaufklettern lässt. Es ist der ideale Tag, um die Natur Mallorcas zu genießen, da die Luftfeuchtigkeit leicht auf 51% sinkt.

30.05.2024: Strahlender Sonnenschein und sommerliche Wärme

Mit einem strahlend klaren Himmel präsentiert sich der 30. Mai. Temperaturen um 26 °C und eine angenehm niedrige Windgeschwindigkeit von 3 km/h laden zum Verweilen an Sóllers wundervollen Stränden ein.

Wetterumschwung am 31.05.2024: Leichter Regen und Abkühlung

Das Wetter nimmt eine Wendung am 31. Mai. Voraussichtlich wird es leichten Regen geben, was für eine angenehme Abkühlung auf 17 °C sorgt und die Natur mit dringend benötigtem Wasser versorgt.

Juni beginnt bewölkt: Wetter am 01.06. und 02.06.2024

Zum Beginn des Juni zeigt sich das Himmelszelt überwiegend bedeckt, doch die Temperaturen bleiben mit 22 °C angenehm. Gelegentlicher Regen am 2. Juni sorgt für eine frische Brise

Sommertage in Sicht: Wetter vom 03.06. bis 04.06.2024

Der Sommer lässt nicht lange auf sich warten, denn ab dem 3. Juni erwartet uns ein klarer Himmel mit 23 °C. Doch die Natur braucht Nahrung, und so kündigt sich am 4. Juni wieder leichter Regen an, der die sommerlichen Tage abrundet.

Freunde des Outdoor-Lebens können sich auf überwiegend angenehme Wetterbedingungen freuen, sodass Ausflüge und Aktivitäten in Sóller vielfältig planbar sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:57:42. +++