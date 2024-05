Sonne und leichte Schauer: Das Wetter in Ses Salines vom 28. Mai bis zum 4. Juni 2024 (28.5.2024)

Ausblick auf die Wetterwoche in Ses Salines: Sonnig mit vereinzelten Regentagen

Ende Mai 2024 zeigt sich das Wetter in Ses Salines von einer überwiegend freundlichen Seite. Mit Temperaturen, die sich um angenehme 23 Grad Celsius bewegen, verabschiedet sich der Mai und begrüßt Urlauber sowie Einwohner mit einer Kombination aus Sonnenschein und leichter Wolkenkulisse. Die Prognose verspricht gemäßigte Windverhältnisse und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von etwas über 50 Prozent.

Wetterlage in der letzten Maiwoche

Am Dienstag, dem 28. Mai, wird Ses Salines von einem teilweise bewölkten Himmel begleitet, und es werden sanfte Brisen mit etwa 8 km/h erwartet. Mit einem Hochdruckgebiet von 1020 hPa und einer moderaten Luftfeuchtigkeit, lädt das Wetter zu Outdoor-Aktivitäten ein. Sonnenaufgang und -untergang kündigen lange und erlebnisreiche Tage an, ideal für Erkundungen der wunderschönen Umgebung.

Der 29. Mai wird ähnliche Verhältnisse mit sich bringen, bei ähnlichen Temperaturen und leicht gesunkenem Luftdruck. Die Windverhältnisse bleiben moderat, wodurch die Tage einladend zum Verweilen an den Stränden oder für ausgedehnte Wanderungen durch die malerische Landschaft sind.

Beginnender Juni mit Wetterwechsel

Der Übergang zum Juni beginnt am 30. Mai mit einem klareren Himmel, was Urlaubern verspricht, reichlich Sonne während Ihres Aufenthaltes zu genießen. Der Tag begrüßt seine Besucher mit einem herrlichen Sonnenaufgang und lässt sie bis in die späten Abendstunden das milde Klima genießen.

Der Monatsabschluss wird allerdings von leichtem Regen am 31. Mai unterbrochen, doch mit einer milden Abkühlung auf 17 Grad Celsius, bleibt das Klima nach wie vor angenehm. Als Vorbote für den ersten Urlaubsmonat bestätigt der leichte Regen die Vielfalt des mallorquinischen Wetters.

Die ersten Junitage bieten eine Mischung aus Sonne und leichten Regenschauern bei weiterhin warmen 21 bis 22 Grad. Diese Kombination bietet die perfekte Gelegenheit, sowohl die kulturellen Angebote in Ses Salines zu erwägen als auch an den sonnigeren Tagen die Natur zu genießen.

Ab dem 3. Juni können sich Besucher wieder auf herrlich klare Himmelstage einstellen, wobei die Temperaturen stets angenehme 23 Grad Celsius erreichen. Mit gleichbleibend leichten Winden und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit wird der Start in den Sommer in Ses Salines garantiert zu einem Genuss.

Wettervorhersage für Ses Salines

Wetter am Dienstag: Teilweise bewölkt, 23 °C

Wetter am Mittwoch: Teilweise bewölkt, 23 °C

Wetter am Donnerstag: Klarer Himmel, 23 °C

Wetter am Freitag: Leichter Regen, 17 °C

Wetter am Samstag: Leichter Regen, 21 °C

Wetter am Sonntag: Leichter Regen, 22 °C

Wetter am Montag: Klarer Himmel, 23 °C

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:56:15. +++