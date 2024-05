Wetter in Alaró (28.05.2024 bis 04.06.2024): Prognose für die ersten Junitage auf Mallorca

7-Tage-Wettertrend für Alaró: Sonne, Wolken und gelegentlicher Regen

Während sich der Mai seinem Ende neigt und der Sommeranfang schon an der Tür klopft, bietet das Wetter in Alaró auf Mallorca eine abwechslungsreiche Palette an klimatischen Bedingungen. Unsere ausführliche Wettervorhersage deckt die letzten Tage des Mais und den Beginn des Juni ab, enthält detaillierte Informationen zu den zu erwartenden Temperaturen, Wetterbedingungen, Windverhältnissen und mehr.

Aussichten für Ende Mai

Am Dienstag, dem 28. Mai 2024, können Einheimische und Besucher sich auf angenehme 24°C unter gebrochener Bewölkung einstellen, mit einer sanften Brise von 6 km/h, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 46% und stabilen Luftdruckverhältnissen bei 1020 hPa. Der Tag beginnt früh um 4:24 Uhr und lässt die Sonne bis 19:07 Uhr verweilen.

Das folgende Datum, der 29. Mai 2024, zeigt sogar noch etwas höhere Temperaturen von 27°C, wiederum unter gebrochener Bewölkung und mit noch leichteren Windverhältnissen von 2 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 41% und einem Luftdruck von 1018 hPa verspricht dieser Tag, ein sonnengetränktes Erlebnis zu werden.

Anbruch des Juni mit gemischten Wetteraussichten

Dieses Muster angenehmen Wetters hält auch am Donnerstag, dem 30. Mai 2024, mit klarem Himmel, einer Temperatur von 27°C und leichtem Wind, der mit 3 km/h weht, an. Ein leichter Rückgang des Luftdrucks auf 1013 hPa könnte für einige Veränderungen sorgen.

Der 31. Mai 2024 leitet mit leichtem Regen und einer kühleren Temperatur von 16°C eine Abwechslung ein. Die Feuchtigkeitsrate steigt auf 82%, während der Wind weiterhin mäßig bei 5 km/h bleibt und sich also ideal für all jene präsentiert, die die lebendigere Seite der Natur genießen möchten.

Mit dem Beginn des Juni, speziell am 1. und 2. Juni 2024, setzt sich das kühle Wetter fort, aber die Temperaturen stabilisieren sich mit Überzugswolken bei 22°C, wobei der Luftdruck leicht ansteigt. Niederschlag in Form von leichtem Regen wird es zwar geben, aber insgesamt bietet das Wetter gute Bedingungen für diverse Outdoor-Aktivitäten.

Helle Aussichten zum Einstieg in die neue Woche

Die gute Nachricht für alle Wetterbegeisterten ist, dass der 3. Juni 2024 klares Himmelblau presentiert, mit ähnlich milden Werten um 23°C. Der starke Zusammenhalt des Luftdrucks bei 1019 hPa zeigt Beständigkeit in den meteorologischen Verhältnissen an.

Der 4. Juni 2024 wird von leichtem Regen bei 24°C begleitet sein, einer ideale Gelegenheit, das Zusammenspiel von Sonne und Regen auf der malerischen Insel Mallorca zu erwarten. Der Wind bleibt sanft bei 3 km/h, und die Sonne lässt sich zwischen 4:21 Uhr und 19:12 Uhr blicken.

Wetteraussichten für Alaró: Ideale Zeit für Urlaub auf Mallorca?

Es sieht so aus, als ob die kommende Woche in Alaró ein Potpourri aus Sonnenstrahlen und gelegentlichen Niederschlägen bietet, was typisch für die mediterrane Frühjahrszeit ist. Mit dem Sommerleben, das am Horizont erscheint, könnte dies die perfekte Zeit sein, Ihren Urlaub auf Mallorca zu planen, mit Taschen gepackt voller Sonnencreme und Regenjacke für alle Fälle.

