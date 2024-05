Wetter in Lloret de Vistalegre (28.05.2024 bis 04.06.2024): Aktuelle Prognosen und Wettertrends

Wetterübersicht für Lloret de Vistalegre: Eine Woche voller Überraschungen

Die malerische Gemeinde Lloret de Vistalegre bereitet sich auf eine wettertechnisch abwechslungsreiche Woche vom 28. Mai bis zum 04. Juni 2024 vor. Von wärmenden Sonnenstrahlen bis hin zu erfrischenden Regenschauern ist alles dabei – ein Paradebeispiel für das sprunghafte Frühlingswetter auf Mallorca.

Dienstag, 28. Mai 2024: Ein Hauch von Sommer

Der Dienstag verwöhnt uns mit einer angenehmen Temperatur von 23°C und lockerer Bewölkung. Windstärken von etwa 8 km/h lassen das Haar sanft wehen, während die Luftfeuchtigkeit mit 48% für ein erfrischendes Ambiente sorgt. Der Himmel erstrahlt in seinen schönsten Farben während des Sonnenaufgangs um 4:24 Uhr und des Sonnenuntergangs um 19:06 Uhr.

Mittwoch, 29. Mai 2024: Sonne geht, Wolken kommen

Mit 27°C im Schatten und einer leichten Brise von nur 3 km/h erleben wir am Mittwoch ein wahrhaft sommerliches Szenario. Vereinzelte Wolkenschleier ziehen am Firmament entlang, was die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 39% senkt. Beachten Sie den frühmorgendlichen Sonnenaufgang um 4:23 Uhr und den ausgedehnten Sonnenuntergang um 19:07 Uhr.

Donnerstag, 30. Mai 2024: Höhepunkt der Woche

Der Höhepunkt der Woche zeigt sich am Donnerstag mit klarem Himmel und Temperaturen bis zu 28°C. Die ideale Gelegenheit für ausgiebige Ausflüge ins Grüne, begleitet von einer sanften Brise mit 4 km/h. Die Luft bleibt mit einer Feuchtigkeit von 36% trocken, und der Luftdruck fällt leicht auf 1013 mb.

Freitag, 31. Mai 2024: Abkühlung naht

Am Freitag bringt ein leichter Regen die ersehnte Abkühlung. Die Temperatur sinkt spürbar auf 16°C, während der Wind mit 8 km/h für frische Momente sorgt. Doch lassen Sie sich nicht täuschen, denn die Luftfeuchtigkeit steigt auf 78%, was die Wirkung des Regens intensiviert.

Samstag, 01. Juni 2024: Bedeckter Himmel, milde Temperaturen

Der Samstag hüllt Lloret de Vistalegre in überwiegend dichte Wolken, und bei 21°C bleibt es angenehm mild. Der Wind bleibt mit 6 km/h mäßig, die Luftfeuchtigkeit moderat bei 57%, und der Luftdruck stabilisiert sich auf 1017 mb.

Sonntag, 02. Juni 2024: Wieder Regen

Das Wochenende startet mit leichtem Regen und Temperaturen von 23°C, die frühlingshaft anmuten. Der Wind frischt mit 7 km/h leicht auf, und die Luftfeuchtigkeit behält mit 49% weiterhin die Oberhand. Sonnenauf- und -untergang sind wie immer faszinierende Naturereignisse, die Sie nicht verpassen sollten.

Montag, 03. Juni 2024: Sonniges Finale

Der Montag überrascht mit klarem Himmel und wiederum 23°C – ideal, um den Tag im Freien zu verbringen. Der Wind bleibt beständig bei 8 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt angenehm auf 44%. Achten Sie darauf, den frühesten Sonnenaufgang der Woche um 4:21 Uhr zu genießen, bevor sich der Tag dem Ende neigt und der Sonnenuntergang um 19:11 Uhr eintritt.

Wetterausblick für Dienstag, 04. Juni 2024

Obwohl in der Woche noch weitere Regenschauer erwartet werden, gibt uns der Dienstag Hoffnung auf Besserung mit 25°C und leichtem Regen, der die Natur auf Mallorca vitalisiert. Angenehme Windverhältnisse und eine Luftfeuchtigkeit von 40% komplettieren die Wetterprognose für diesen Tag.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:38:38. +++