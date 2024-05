Wetter in Maria de la Salut: 7-Tage-Prognose und Trends in der letzten Maiwoche (28.5.2024)

Wettertrend für Maria de la Salut: Sonnige Ausblicke und leichte Niederschläge

Blicken wir auf die kommenden Tage in Maria de la SalutMaria de la Salut, so zeigt sich das Wetter von einer teils sonnigen, teils wechselhaften Seite. Die letzte Maiwoche startet mit Temperaturen um die 22 Grad Celsius und bietet uns einen eindrücklichen Blick auf den wolkenverhangenen Himmel.

Ende Mai in Maria de la Salut: Zwischen Sonnenschein und Regenschauern

Am 28. Mai 2024 beginnt der Tag mit einer morgendlichen Frische und lockeren Wolkengebilden, bei einer leichten Brise von 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich in einem angenehmen Bereich von 52 Prozent. Der Luftdruck ist stabil bei 1020 hPa.

Der 29. Mai lädt mit Wohlfühltemperaturen von bis zu 27 Grad und einer leicht verstärkten Sonnenpräsenz dazu ein, das wunderbare Inselflair zu genießen.

Sonnige Höhepunkte und Abkühlung zum Monatsende

Mit dem 30. Mai erreicht uns der Höhepunkt dieser Wetterphase: Ein klarer Himmel und sanfte Lüftchen bei 28 Grad, perfekt geeignet für alle Outdoor-Aktivitäten.

Der 31. Mai bringt eine merkliche Abkühlung und leichten Regen ins Spiel, wobei die Temperaturen auf erfrischende 16 Grad sinken. Ideal, um die Seele baumeln zu lassen und sich eine kleine Pause zu gönnen.

Wetterumschwung im Juni: Mildere Temperaturen und Regen

Zum Monatswechsel zeigt sich das Wetter von einer bedeckten Seite. Der 1. Juni schenkt uns überwiegend bewölkte Aussichten, gefolgt von leichtem Regen am 2. Juni.

Freuen Sie sich auf den 3. Juni, an welchem die Sonne zurückkehrt und das Thermometer wieder auf angenehme 23 Grad steigt, ehe der 4. Juni mit leichten Regenschauern und 25 Grad eine gemischte Großwetterlage mit sich bringt.

Wettertipps für Maria de la Salut: Optimale Bedingungen für Aktivitäten im Freien

Vergessen Sie nicht, die angenehmen Abende zu nutzen, um die stimmungsvollen Sonnenuntergänge zu beobachten, die um 19:06 Uhr beginnen und im Laufe der 7-Tage-Vorhersage bis zu 19:11 Uhr andauern.

Ob bei Wanderungen, Radtouren oder entspannten Stunden am Strand - das Wetter in Maria de la Salut verspricht eine Mischung aus sonnigen Momenten und erfrischenden Regenphasen, sodass für jedes Gemüt etwas dabei ist. Machen Sie das Beste aus dieser facettenreichen Zeit und genießen Sie das wunderschöne Mallorca in vollen Zügen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:42:56. +++