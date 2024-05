Wetter Montuïri (28.05.24 bis 04.06.24): 7-Tage-Vorhersage mit Sonnenaufgang und -untergang

Wetterprognose für Montuïri: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Regenschauern

Montuïri, das Herzstück Mallorcas, steht eine wechselhafte Wetterwoche bevor. Zum Ende Mai und Anfang Juni präsentiert sich das Klima von seiner abwechslungsreichen Seite, von klarem Himmel bis zu leichten Niederschlägen. Unsere ausführliche 7-Tage-Wettervorhersage für Montuïri hält Sie über die aktuellen klimatischen Bedingungen auf dem Laufenden.

Start in die Woche unter aufgelockerter Wolkendecke

Am Dienstag, den 28. Mai 2024, überwiegt eine leicht bewölkte Himmelsdecke mit Temperaturen um 23°C. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei moderaten 8 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 47%. Mit einem Luftdruck von 1020 hPa können Sie den Tag mit einem erfrischenden Frühlingsspaziergang beginnen. Sonnenaufgang und -untergang sind um 04:24 Uhr morgens bzw. 19:06 Uhr abends zu erwarten.

Warmes Klima mit vereinzelten Wolkenformationen

Die darauffolgenden Tage laden zu sonnigen Aussichten ein. Am Mittwoch, den 29. Mai, klettern die Temperaturen auf bis zu 27°C, während der Himmel von vereinzelten Wolken geziert wird. Bei einer Windstärke von leichten 4 km/h und einer Reduzierung der Luftfeuchtigkeit auf 40% steht einem gemütlichen Tag im Freien nichts im Wege.

Am Donnerstag gipfelt die Wohlfühltemperatur bei 28°C, begleitet von einem klaren Himmelszelt - perfekt für alle, die Sonne pur genießen möchten. Doch das gute Wetter scheint nicht von langer Dauer zu sein, da sich am Freitag leichte Regenschauer ankündigen und die Temperaturen auf 16°C sinken. Steigen Sie um auf Regenschutz und genießen Sie dennoch die frische Luft. Die Luftfeuchtigkeit steigt an diesem Tag auf 77%, während der Luftdruck leicht sinkt.

Übergang in den Juni: Von bewölkt bis heiter

Wenn der Kalender auf Juni umschlägt, bleibt das Wetter in Montuïri gemischt. Der erste Tag des Monats bringt eine bedeckte Wolkendecke mit sich, doch die Temperaturen liegen weiterhin bei angenehmen 21°C. Der Wind weht sanft mit 7 km/h.

Das Wochenende zeigt sich etwas launisch: Am Samstag und Sonntag müssen Sie mit leichtem Regen rechnen, obwohl die Temperaturen bei milden 23°C liegen. Die neue Woche startet jedoch mit einer positiven Note, am Montag erwartet uns ein klarer Himmel und eine Steigerung auf 25°C, allerdings sollten Sie einen Schirm bereithalten, da erneut leichte Regenschauer prognostiziert sind.

Ob ein Spaziergang im Freien oder eine gemütliche Zeit drinnen - das Wetter in Montuïri bietet für jede Aktivität die passenden Bedingungen. Vergessen Sie nicht, die Sonnen- und Regenschutzmittel Ihrer Wahl bereitzuhalten, um am besten vorbereitet zu sein.

Fazit zur Wetterlage in Montuïri

Die kommende Woche bietet von allem etwas: Sonnige Tage mit klarem Himmel, angenehme Brisen und ab und an leichte Niederschläge. Planen Sie Ihre Aktivitäten mit Blick auf die tägliche Wettervorhersage und genießen Sie die vielfältigen Facetten des Wetters in Montuïri.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:44:27. +++