Wetter Santa Margalida: Klare und wolkenverhangene Aussichten (28.05.24 bis 04.06.24)

Wetter in Santa Margalida: Eine Mischung aus Sonne und Regen

Die kommende Woche bietet Einwohnern und Besuchern in Santa Margalida wechselhaftes Wetter. Beginnend mit angenehmen Temperaturen, die im Laufe der Woche von leichtem Regen begleitet werden, zeigt sich das Wetter von seiner vielfältigen Seite.

Die Wettervorhersage für Santa Margalida im Überblick

Am Dienstag, den 28.05.24, sind die Wolken zwar vorherrschend, doch die Temperaturen erreichen angenehme 21°C bei einem leichten Wind von 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%, sodass man sich durchaus im Freien aufhalten kann.

Der Mittwoch erfreut mit 24°C und überwiegend bewölktem Himmel, wobei der Wind auf eine leichte Brise von 3 km/h abflacht. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55% verspricht der Tag, ein guter Tag für Outdoor-Aktivitäten zu werden.

Am Donnerstag wartet der Höhepunkt der Woche mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 26°C auf. Die Windverhältnisse bleiben günstig und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfreuliche 47%.

Leichte Regenschauer überraschen uns am Freitag, wobei die Temperaturen auf 16°C sinken. Der Wind wird sich mit 9 km/h bemerkbar machen, begleitet von einer höheren Luftfeuchtigkeit von 78%.

Schwere Wolken bedecken den Himmel am Samstag, jedoch bleibt es mit 20°C relativ warm. Der Wind hält sich mit 8 km/h in Grenzen, während die Luftfeuchtigkeit auf 67% ansteigt.

Weiterhin bleibt das Wetter am Sonntag und Montag unbeständig mit leichten Regenfällen, Temperaturen um die 21°C und einer gleichbleibenden Brise. Doch zum Glück klart der Himmel am Dienstag wieder auf, und es erwartet uns ein freundlicher Tag mit 23°C.

Tipps für den Aufenthalt im Freien

Auch wenn die Sonne sich nicht jeden Tag blicken lässt, lohnt es sich, die angenehmeren Tage für Freizeitaktivitäten zu nutzen. An klaren Tagen empfiehlt sich ein Ausflug in die Natur oder ein entspannter Tag am Strand von Santa Margalida. Auch das kulturelle Angebot des Ortes kann an den weniger sonnigen Tagen eine willkommene Abwechslung bieten. Bereiten Sie sich jedoch mit einem Regenschirm vor, für die Tage, an denen der Himmel seine Schleusen öffnet.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren geringfügig und bieten mit Sonnenaufgang zwischen 4:20 und 4:23 Uhr sowie Sonnenuntergang zwischen 19:06 und 19:11 Uhr lange, lichtdurchflutete Tage.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Wetterlage in Santa Margalida in der kommenden Woche ein Potpourri aus sonnigen, bewölkten und regnerischen Tagen mit sich bringt – ideale Bedingungen, um sowohl die landschaftlichen Reize als auch das örtliche Freizeitangebot in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:52:23. +++