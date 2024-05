Wetterausblick Sant Joan: 7-Tage-Vorhersage mit Temperaturentwicklung und Niederschlagsrisiko (28.5.2024)

Das Wetter in Sant Joan vom 28. Mai bis 04. Juni 2024

Die Urlaubsinsel Mallorca präsentiert sich vielseitig, nicht nur in Punkto Landschaft und Kultur, sondern ebenfalls bei den Wetterkonditionen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie sich das Wetter in Sant Joan in der letzten Mai- und ersten Juniwche des Jahres 2024 entwickelt. Mit täglichen Aktualisierungen rüsten wir Sie mit den notwendigen Informationen aus, damit Sie für alle Aktivitäten bestens vorbereitet sind.

Start in die Woche mit Sonne und Wolken

Zum Beginn der Woche am Dienstag, den 28. Mai, werden die Einwohner und Besucher von Sant Joan von angenehmen 24 Grad Celsius und einem Himmel begrüßt, der vereinzelte Wolkenformationen ziert. Ideale Bedingungen also, um das Inselleben zu genießen. Der Wind bleibt mit 4 km/h eher sanft. Sonnenaufgang und -untergang kreieren atemberaubende Motive um 4:22 Uhr bzw. 19:17 Uhr.

Mittwoch mit zunehmender Bewölkung

Am Mittwoch, den 29. Mai, steigt das Thermometer auf 26 Grad, was tagsüber für die meisten Aktivitäten im Freien immer noch angenehm ist, obwohl der Himmel überwiegend bedeckt ist. Abendliche Spaziergänge unter dem später eintretenden Sonnenuntergang um 19:18 Uhr bieten die Möglichkeit, den Tag entspannt ausklingen zu lassen.

Regnerischer Übergang zum Juni

Das Wetter bietet in der zweiten Hälfte der Woche einige Variationen: Leichter Regen ist am 30. Mai und 01. Juni zu erwarten, die Temperaturen verbleiben trotzdem bei angenehmen 26 bzw. 22 Grad. Zum Monatswechsel am 31. Mai und 02. Juni müssen wir uns jedoch auf moderaten Regen einstellen, und die Temperaturen kühlen auf 19 bzw. 14 Grad ab, was eine willkommene Erfrischung für die Natur und eine Gelegenheit für besinnliche Momente in einem der charmanten Cafés von Sant Joan darstellen könnte.

Kursive Erholung bei wechselklarem Himmel

Die darauf folgenden Tage bringen eine leichte Erholung mit sich. Am 03. Juni können wir mit einer Temperatur von 23 Grad und vereinzelten Schauern erneut die Insel in ihrer vollen Pracht erleben. Der 04. Juni rundet die Woche mit 20 Grad und leichtem Regen ab, ideal für einen entspannten Tagesausklang.

Insgesamt hält die Woche für Sant Joan eine gute Mischung aus sonnigen Abschnitten und notwendigen Regentagen bereit, die die vielfältige Flora Mallorcas in saftigem Grün erstrahlen lassen. Behalten Sie für optimale Tagesplanungen diese Wettervorschau im Blick und verpassen Sie keine der natürlichen Schönheiten, die Sant Joan und Mallorca zu bieten haben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:49:50. +++