Wetteraussichten für Pollença: Sonnige Tage und vereinzelter Regen vom 28. Mai bis 04. Juni 2024 (28.5.2024)

Pollença erlebt eine frühlingshafte Wetterwoche

Wer sich in der letzten Maiwoche und zu Beginn des Junes in PollençaPollença auf dem schönen Mallorca befindet, kann sich auf überwiegend angenehmes Wetter mit Ausnahme einiger Regentage einstellen. Die detallierte Wettervorhersage verrät, wann Sie den Regenschirm bereithalten sollten und an welchen Tagen die Sonne Ihr treuer Begleiter sein wird.

Temperatur und Wettertrend für Pollença

Am Dienstag, den 28. Mai, beginnt der Tag mit milder Wetterlage bei Temperaturen um die 21°C unter leicht bewölktem Himmel. Leichte Brisen mit einer Windgeschwindigkeit von 8 km/h lassen das Klima angenehm erscheinen. Zum Ende des Monats hin, am 29. Mai, steigen die Temperaturen leicht auf 23°C an, während der Himmel weiterhin von zerstreuten Wolken bedeckt bleibt.

Der 30. Mai wird ein besonders schöner Tag, an dem ein klarer Himmel generelles Wohlbefinden verspricht und die Temperaturen sich auf warme 25°C belaufen. Der Wind weht nur schwach, während die relative Luftfeuchtigkeit sinkt, was zu einem trockenen und komfortablen Tag führt.

Jedoch wird der 31. Mai von leichtem Regen und kühleren Temperaturen um 17°C begleitet, sodass man sich auf gemütlichere Aktivitäten im Innenbereich einstellen sollte.

Der Juni bringt gemischtes Wetter nach Pollença

Über die ersten Tage des Juni zeichnet sich ein gemischtes Wetterbild. Während am 01. Juni bedeckte Wolken den Himmel zieren und das Thermometer auf angenehme 20°C klettert, erwarten uns am 02. Juni erneut Regenschauer bei gleichen Temperaturen.

Ab dem 03. Juni kehrt der klare Himmel zurück und gewährt uns einen sonnigen Tag bei 21°C, die sich ideal für Freiluftaktivitäten anbieten. Der Trend der guten Wetterlage setzt sich bis zum 04. Juni mit leichtem Regen fort, jedoch bleibt das Thermometer mit 22°C im warmen Bereich.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Pollença

Für Fotografen und Frühaufsteher ist der Sonnenaufgang um 4:20 Uhr ein absolutes Spektakel, während die Sonnenuntergänge um 19:12 Uhr ebenfalls ihren Reiz haben. Nutzen Sie die langen Tage für Entdeckungen in und rund um Pollença.

Zusammenfassende Wetterprognose für Pollença

Die kommende Woche in Pollença bringt eine angenehme Mischung aus Sonnenschein und Regenphasen, mit Temperaturen, die stets ein angenehmes Frühlingsgefühl versprechen. Für exakte Wettervorhersagen, weitere Updates und detaillierte Informationen bleibt die Mallorca Zeitung Ihr zuverlässiger Informant.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:47:31. +++