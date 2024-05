Wetteraussichten in Algaida (28.05.2024 bis 04.06.2024): Sonne, vereinzelte Regenschauer und milde Brisen

Wetterprognose für Algaida - Ihre wöchentliche Wettervorschau

Willkommen bei Ihrer verlässlichen 7-Tage-Wetterprognose für Algaida. Wir informieren Sie so präzise wie möglich über die zu erwartenden Wetterbedingungen in dieser bezaubernden Gemeinde Mallorcas. In dieser Woche wird Algaida von einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken bestimmt, mit vereinzelten Regenschauern und stets angenehm milden Temperaturen.

Wetterlage in Algaida bis zum Wochenende

Am Dienstag, dem 28. Mai 2024, wird der Tag bei einer Durchschnittstemperatur von angenehmen 24°C mit einer leichten Bewölkung eingeläutet. Die Windgeschwindigkeit liegt sachte bei 8 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei 45%. Mit einem Luftdruck von stabilen 1020 hPa verspricht der Tag ohne größere Wetterkapriolen auszukommen. Den Sonnenauf- und untergang können Sie um 04:24 Uhr und 19:06 Uhr bestaunen.

Mittwoch, der 29. Mai 2024, begrüßt Sie mit einer geringfügigen Temperatursteigerung auf 26°C und verstreuten Wolken. Die sanften Winde von nur 4 km/h Tragen zu einem beinahe perfekten Frühsommertag bei. Mit einer relativen Feuchte von 44% und einem Luftdruck von 1018 hPa bleibt das Wetter weiterhin stabil.

Ein nahezu wolkenfreier Himmel erwartet Sie am Donnerstag, dem 30. Mai 2024. Mit einer leichten, warmen Brise von 5 km/h und einer angenehmen Höchsttemperatur von 27°C, hält der himmlische Tag bei einem Luftdruck von 1013 hPa und einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 40% für Sie bereit.

Die Erfrischung kommt dann am Freitag, den 31. Mai 2024 mit leichtem Regen und einer bemerkenswerten Abkühlung auf 16°C. Das Element Wasser sorgt mit einer Feuchtigkeit von 77% für einen Hauch von Frische, während die sanften Winde von 8 km/h weiterhin anhalten.

Einleitung in den Juni mit gemischten Wetterverhältnissen

Der Samstag, der 1. Juni 2024, bietet einen Übergang zu meist bedecktem Wetter, wobei das Thermometer angenehme 22°C anzeigt. Der wind bleibt mit 6 km/h gemäßigt und die Luftfeuchtigkeit bei etwa 53%.

Ein wechselhafter Sonntag, der 2. Juni 2024, steht uns bevor, an dem leichte Regenfälle bei milden 24°C sich mit der Sonne abwechseln. Die Winde halten sich dezent im Rücken und die Luft zeigt sich gelassen mit einem Druck von 1017 hPa.

Zum Start in die neue Woche am Montag, dem 3. Juni 2024, dürfen Sie sich über einen klaren Himmel freuen, während die Temperaturen weiterhin bei freundlichen 23°C verweilen. Eine schwache Windbewegung von 8 km/h sorgt für angenehme Bedingungen.

Die Wetterwoche rundet sich schließlich am Dienstag, den 4. Juni 2024, ab, mit der Aussicht auf leichten Regen und konstanten 24°C. Innerhalb einer Bandbreite der Behaglichkeit pustet uns ein sanftes Lüftchen von 3 km/h Entgegen.

Mit dieser ausführlichen Wetterübersicht für Algaida sind Sie bestens präpariert für die bevorstehende Woche. Ob geplante Außenaktivitäten oder Ihre tägliche Routine, mit diesem Wetterbericht können Sie Ihre Vorhaben dem Wetter entsprechend anpassen. Genießen Sie die warmen Tage und den malerischen Anblick der Wolkenformationen, während Sie die Natur Mallorcas in all ihrer Vielfalt erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:22:35. +++