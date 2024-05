Wetterprognose Santa Eugènia: Sonne, milde Brisen und ein Frühling voller Farben (28.05.2024 – 04.06.2024)

Das Wetter in Santa Eugènia: 7-Tage-Übersicht

Mit diesem umfangreichen Wetterbericht für Santa Eugènia wollen wir Ihnen einen genauen Blick auf die kommende Woche ermöglichen. Der Frühling auf Mallorca zeigt sich von seiner charmanten Seite, mit temporeichen Wechseln von Sonne und vereinzelten Regenschauern.

Mildes Klima und klare Sicht: Wettertrend für Ende Mai

Die Woche startet mit temperamentvollen 24°C am Dienstag, den 28. Mai 2024, unterbrochen von vereinzelten Wolken, die über den Himmel tanzen. Eine sanfte Brise mit 7 km/h wird die Blätter im malerischen Dorf Santa Eugènia flüstern lassen. Die Luftfeuchtigkeit wird markante 45% erreichen und dabei dürfen wir einen stabilen Luftdruck von 1020 hPa nicht unerwähnt lassen. Es erwartet uns ein Generationen übergreifendes Schauspiel von Sonnenauf- und -untergängen, die um 04:24 Uhr beziehungsweise 19:07 Uhr den Tag einrahmen.

Temperaturen klettern: Santa Eugènia zwischen Wärme und Wohlbefinden

Nicht nachlassend in ihrer Intensität, zeigt sich die Sonne am 29. Mai mit ungetrübtem Glanz und kündigt eine Hochphase mit gemütlichen 27°C an. Eine sanfte Brise verspricht, mit nur 3 km/h die Wärme der Insel zu umhüllen, während die Luftfeuchtigkeit auf 42% leicht zurückgeht. Der nächste Tag versprüht nahezu pure Lebensfreude mit klarem Himmel und 28°C, bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit, die sich wohltuend auf 38% gesenkt hat.

Variationen der Niederschläge: Regen nimmt Abschied vom Mai

Der Abschied des Mais setzt milde Akzente, da der 31. Mai ein etwas nasseres Ende nimmt mit leichtem Regen, der die Temperaturen sanft auf 16°C abkühlt. Den ganzen Tag über belebt uns ein frischer Wind mit 7 km/h, während die Luftfeuchtegkeit auf 79% ansteigt, ein Zeichen für die bevorstehenden Wassermassen.

Emporrichtender Juni: Der Sommer verheißt strahlende Aussichten

Der Juni verkündet seine Ankunft mit dichten Wolken am Himmel, die frostige Erinnerungen verblassen lassen und uns stattdessen mit wohligen 23°C umarmen. Der Himmel wird aufklaren, und das Thermometer wird konstante 24°C anzeigen, sowohl beim Empfang durch einen leichten Regenschauer am zweiten, als auch unter einem sauberen Himmel am dritten Juni. Zum Abschluss dieser Revue hält der 04. Juni eine Mischung parat, bringt leichten Regen und lässt uns mit einer angenehmen Temperatur von 24°C in die neue Woche gleiten, perfekt um die zahlreichen Facetten Santa Eugènias zu genießen.

Die Frühlingstage auf Mallorca in Santa Eugènia versprechen, mit ihrem Zusammenspiel aus Sonne und sanften Schauern, unvergessliche Momente. Der ideale Zeitpunkt, um die vielfältige Insel-Natur zu erkunden und das mediterrane Flair voll auszuschöpfen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:51:42. +++