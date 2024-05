Wettervorhersage Calvià (28.05.24 bis 04.06.24): Sonnige Aussichten und milde Temperaturen für die nächste Woche

Wettertrend für Calvià: Sonne und vereinzelte Schauer zum Beginn des Sommers

Die kommenden Tage in Calvià versprechen milde Temperaturen und eine angenehme Mischung aus Sonnenschein und leichten Regenschauern. Starten Sie in die erste Juniwoche mit unserer detaillierten Wettervorhersage für Calvià, Mallorca.

Die aktuelle Wetterlage in Calvià

Am Dienstag, den 28. Mai 2024, erwarten uns in Calvià angenehme 23°C unter locker bewölktem Himmel, bei einem leichten Wind von 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57%. Der Luftdruck beträgt 1020 hPa. Genießen Sie den Sonnenuntergang um 19:08 Uhr nach einem Sonnenaufgang um 4:26 Uhr.

Auf zerbrochene Wolken am Mittwoch folgt ein strahlend blauer Himmel am Donnerstag – perfekte Bedingungen, um Zeit im Freien zu verbringen. Die Temperaturen bewegen sich um die 22 bis 23 Grad, mit ähnlichen Wind- und Feuchtigkeitsbedingungen wie am Vortag. Bitte beachten Sie, dass die Luftfeuchtigkeit in der Nacht ansteigt.

Leichter Regen gegen Ende des Monats

Am Freitag, den 31. Mai, kühlt sich die Luft auf 17°C ab und es ist leichter Regen vorhergesagt, was die Gemütlichkeit eines mallorquinischen Abends in einem der vielen Restaurants mit Überdachung oder Innenplätzen durchaus erhöhen kann. Ein leichter Wind sorgt dafür, dass der Regen nicht zu unangenehm wird.

Das Wetter stabilisiert sich zum Wochenbeginn im Juni mit Höchsttemperaturen von 21°C und einer angenehmen Brise. Der bedeckte Himmel am Samstag lässt hin und wieder Regentropfen durch, während Sie am Sonntag und Montag wieder bei klarem Himmel die Sonne genießen können. Den Wochenabschluss bildet ein weiterer Tag mit leichten Regenschauern bei angenehmen 22°C am Dienstag, den 4. Juni.

Wochenendwetter in Calvià: Ein Wechsel aus Sonne und Regen

Antizipieren Sie für das Wochenende eine Mischung aus Sonnenschein und leichten Schauern – ideal, um die vielfältige Natur Mallorcas zu erkunden. Mit Sonnenaufgängen um 4:24 Uhr und Sonnenuntergängen gegen 19:11 Uhr respektive 19:12 Uhr können Sie lange und erfüllte Tage im Freien erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:28:26. +++