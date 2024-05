Wettervorhersage Fornalutx: Sonne und Regen im Wechsel. Temperaturtrend der nächsten Woche (28.5.2024)

Wetteraussichten für Fornalutx: 28. Mai bis 4. Juni 2024

Die Gemeinde Fornalutx erwartet in den kommenden Tagen eine abwechslungsreiche Woche mit Sonne, Wolken und vereinzelten Regenschauern. Mit diesem Ausblick können Einheimische und Besucher ihre Aktivitäten im Freien weise planen.

Prognose für das Wetter in Fornalutx

Am Dienstag, den 28. Mai 2024, präsentiert sich der Himmel bedeckt mit 'broken clouds', allerdings bleiben die Temperaturen angenehm bei 23 Grad Celsius. Eine leichte Brise weht mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 52 Prozent.

Der 29. Mai hält ähnliches Wetter bereit, denn auch hier werden 'broken clouds' erwartet, aber mit 25 Grad Celsius zeigt sich das Thermometer ein wenig großzügiger. Der Wind beruhigt sich auf gemütliche 2 km/h.

Der 30. Mai verwöhnt uns dann mit einem 'clear sky' und lädt mit sommerlichen 26 Grad Celsius zu diversen Outdoor-Aktivitäten ein. Auch an diesem Tag unterstützt uns ein geringfügiger Wind von 2 km/h.

Eine leichte Trendwende erfährt das Wetter am 31. Mai. 'Light rain' und abgekühlte 16 Grad Celsius verlangen eventuell nach einem Regenschirm. Der Wind frischt leicht auf 4 km/h auf.

Zum Start in den Monat Juni gibt es 'overcast clouds' und mildere 21 Grad Celsius. Auch am 2. Juni bleibt es bei 'light rain' konstant und freundlich mit abermals 21 Grad Celsius.

Glücklich preist sich, wer am 3. Juni in Fornalutx weiltdenn ein strahlend blauer Himmel mit 'clear sky' und angenehmen 21 Grad Celsius wartet auf uns.

Die Woche schließt am 4. Juni mit leichtem Regen 'light rain' und 22 Grad Celsius eher feucht-fröhlich.

Wetter-Highlights der Woche in Fornalutx

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten in Fornalutx bewegen sich für diese Woche zwischen circa 04:22 Uhr morgens und 19:13 Uhr abends, was längere Tage und kurze Nächte garantiert. Genießen Sie das vielfältige Wetter in Fornalutx und passen Sie Ihre Pläne dementsprechend an.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:36:37. +++