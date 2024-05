Wettervorhersage für Andratx: Sonne und leichte Regenschauer in Sicht (28.5.2024)

Das Wetter in Andratx: Eine Woche voller Licht und Farben

Die Frühlingssonne grüßt die Bewohner und Besucher von Andratx mit angenehmen Temperaturen und einer Palette von atemberaubenden Himmelsmalereien. In den nächsten sieben Tagen nimmt das Wetter in Andratx eine sanfte Wendung – von heiteren Tagen mit verstreuten Wolken bis hin zu leichten Regenschauern, die die mediterrane Landschaft erfrischen werden.

Ein Blick auf die Wettervorhersage für Andratx

Die aktuelle Wetterlage in Andratx ist geprägt von gemäßigten Temperaturen, die um die 21 Grad Celsius schwanken. Diese angenehme Wärme wird durch ein kulissenartiges Zusammenspiel zwischen Sonne und Wolken begleitet, das sich während der Woche fortsetzt.

Am Dienstag, dem 28. Mai 2024, klettert das Thermometer auf wohlige 21 Grad Celsius, während verstreute Wolken den Himmel zieren. Mit einer sanften Brise von 5 km/h und einer relativen Feuchtigkeit von 66% gestaltet sich das Wetter angenehm und lädt zum Verweilen im Freien ein.

Die nachfolgenden Tage bleiben mit ausgeglichenen 21 Grad Celsius und einem leicht variierenden Bewölkungsgrad stabil. Am 30. Mai dürfen wir uns über einen klaren Himmel freuen, der uns weitreichende Sicht und grenzenloses Blau über Andratx verspricht.

Regenschauer bringen Abwechslung

Die leichten Regenschauer, die am 31. Mai sowie am 1. und 2. Juni erwartet werden, bringen eine erfrischende Wendung ins sommerliche Wettergeschehen. Die Temperaturen nehmen leicht ab auf rund 17 Grad Celsius, bevor sie wieder auf 20 bis 21 Grad ansteigen. Trotz der Niederschläge bleibt die Windstärke mäßig mit 4 bis 7 km/h.

Das Wetter beruhigt sich wieder zum Anfang der neuen Woche. Der 3. und 4. Juni verwöhnen mit klarem Himmel, bei einem erfrischenden Lufthauch von 4 bis 5 km/h und angenehm trockenen Bedingungen durch eine geringere Luftfeuchtigkeit von bis zu 56 Prozent.

Das einladende Wetter in Andratx wird zusätzlich bereichert durch die langen Tage, die um die Jahreszeit üblich sind. Der Sonnenaufgang empfängt Sie bereits ab 4:23 Uhr morgens, während der Sonnenuntergang die Tage erst gegen 19:13 Uhr beschließt.

Ob Sie Ihr Glück in einem der Cafés probieren oder die Natur in den Bergen erforschen möchten – das Wetter in Andratx ist Ihr perfekter Begleiter.

Ausblick auf das Wetter am Wochenende

Das Wochenende verspricht mit leichten Regenschauern und anschließender Aufklärung ein Paradebeispiel für das Frühjahr auf Mallorca zu werden. Die Tage sind lang, die Temperatur ist mild, und die Regenschauer sorgen für eine willkommene Erfrischung.

Planen Sie Ihre Ausflüge und Aktivitäten mit dem Wissen um das kommende Wetter in Andratx. Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit unter dem mallorquinischen Himmel.

