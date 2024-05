Wettervorhersage für Búger, Mallorca: Sonnige Aussichten und gelegentliche Niederschläge vom 28.05.2024 bis 04.06.2024

Wetter in Búger: Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichten Niederschlägen

Beginnend mit gebrochenen Wolken und einer Temperatur von angenehmen 22°C am Dienstag, dem 28. Mai, verspricht Búger auf Mallorca eine gemischte Woche mit deutlichen Temperaturunterschieden und verschiedenen Wetterbedingungen. Der Wind hält sich mit 7 km/h sanft, während die Luftfeuchtigkeit bei gemäßigten 54% liegt und der Luftdruck auf 1020 hPa zeigt.

Die kommenden Tage in Búger: Sonne und Wolken im Wechsel

Am Mittwoch, 29. Mai, klettern die Temperaturen weiter nach oben und erreichen sommerliche 27°C unter wiederum gebrochenen Wolken. Fast kein Lüftchen bewegt sich an diesem Tag - eine leichte Brise von 2 km/h hält die Luft in Bewegung.

Ein klarer Himmel begrüßt uns am Donnerstag, 30. Mai, und das Thermometer steigt weiter auf heiße 28°C. Die ideale Gelegenheit, um die Strände Mallorcas zu genießen oder eine Wanderung durch die atemberaubende Natur rund um Búger zu unternehmen - bei gerade einmal 2 km/h Wind wird uns kaum eine Brise stören.

Abkühlung und Erfrischung zum Monatsende

Der Freitag, 31. Mai, bringt mit leichtem Regen eine signifikante Abkühlung. Die Temperaturen fallen auf 16°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 82%. Der Wind nimmt wieder etwas zu und erfrischt mit 7 km/h.

Der Samstag, 1. Juni, hält mit überzogenen Wolken und milden 21°C das gemäßigte Wetter bei, und der Sonntag, 2. Juni, lässt erneut leichten Regen bei gleichbleibenden 22°C fallen.

Sonniger Ausklang und optimistischer Start in die neue Woche

Während der klare Himmel am Montag, 3. Juni, uns wieder mit 22°C erfreut, rundet leichter Regen bei angenehmen 24°C am Dienstag, 4. Juni, unsere Wetterwoche in Búger ab. Ein passender Moment, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten Mallorcas inmitten einer malerischen Umgebung zu genießen.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten schwanken in dieser Wochenprognose geringfügig: Beispielsweise beginnt der 3. Juni mit dem Sonnenaufgang um 04:21 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang gegen 19:11 Uhr, wobei die längsten Tage bis zu fast 15 Stunden Sonnenlicht mit sich bringen.2>

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:27:07. +++