Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Sonnige Aussichten mit leichten Schauern (28.5.2024)

Ausblick auf das Wetter in Santa Maria del Camí vom 28. Mai bis 4. Juni 2024

Die Sommerzeit naht, und mit ihr können die Bewohner und Besucher von Santa Maria del Camí sich auf angenehme Temperaturen und wechselhaftes Wetter einstellen. Der folgende Bericht bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über das Wettergeschehen für die nächsten 7 Tage.

Start in eine sommerliche Woche mit vereinzelten Wolken

Am Dienstag, den 28. Mai, bietet Santa Maria del Camí eine gemütliche Atmosphäre mit einer Höchsttemperatur von 24°C. Der Himmel präsentiert sich leicht bewölkt, und die Sonne kämpft sich zeitweise durch. Der Wind weht sanft mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei behaglichen 47%. Ein idealer Tag, um Mallorca in seiner Frühlingspracht zu genießen.

Wärmer und weiterhin sonnig

Die Temperaturen klettern am Mittwoch, den 29. Mai, auf sommerliche 26°C, während sich erneut ein paar Wolken am Himmel zeigen. Die leichte Brise mit 3 km/h verspricht einen entspannten Tag auf der Insel.

Der Höhepunkt der Woche: Strahlender Sonnenschein

Santa Maria del Camí erreicht am Donnerstag, den 30. Mai, den Höhepunkt der Woche mit einer strahlenden Sonne und einer Spitze von 27°C. Die leichte Brise bleibt uns erhalten, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 42%. Perfekte Bedingungen für einen Tag am Strand oder eine Erkundungstour durch die Insel.

Eine kleine Erfrischung zum Monatsende

Nichts bleibt ewig, auch nicht das perfekte Wetter. Am Freitag, den 31. Mai, ziehen Wolken auf, und leichte Regenschauer sorgen für eine erfrischende Abkühlung mit Temperaturen um die 16°C. Die Feuchtigkeit steigt auf 79%, was die Insel in ein grünes, blühendes Paradies verwandelt.

Beginn des Junis mit Wolkendach

Die neuen Monats bricht an, und am Samstag, den 1. Juni, ist der Himmel bedeckt, aber die Temperaturen bleiben mit 22°C angenehm. Ein idealer Tag für Museumsbesuche oder einen gemütlichen Spaziergang durch die Gassen Santa Maria del Camís.

Wechselhaftes Wochenende mit leichtem Regen

Das Wochenende gestaltet sich wechselhaft. Am Sonntag, den 2. Juni, erleben wir leichten Regen bei 23°C, während der Montag, den 3. Juni, uns mit klarem Himmel begrüßt – eine Einladung, das Freiluftleben zu genießen. Am Dienstag, den 4. Juni, kehrt der leichte Regen zurüc

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:53:00. +++