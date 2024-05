Wettervorhersage Manacor: Sonnige Aussichten und milde Regenschauer vom 28.05.24 bis 04.06.24

Manacor Wettertrend: Eine Woche zwischen Sonnenschein und sanften Regengüssen

Die kommenden sieben Tage versprechen in Manacor, Mallorca, ein vielfältiges Wettererlebnis. Unser Wetterbericht deckt die täglichen Entwicklungen der Meteorologie in dieser idyllischen Region vom 28. Mai bis zum 4. Juni 2024 ab, wobei sonnige Aussichten von erfrischenden Regentagen durchbrochen werden.

Dienstag, 28. Mai 2024: Beginn mit leicht bewölktem Himmel

Mit angenehmen 22 Grad Celsius und einer lockeren Wolkendecke starten wir in die Woche. Den ganzen Tag über halten sich diese 'broken clouds' zauberhaft am Himmel, während ein sanftes Lüftchen mit circa 8 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit misst 51%, unterstrichen durch einen stabilen Luftdruck von 1020 hPa, was typische Bedingungen für diese Jahreszeit sind.

Mittwoch, 29. Mai 2024: Ein Hauch von Sommer

Die Temperaturen steigen leicht auf rund 24 Grad Celsius, während die Wolkendecke intakt bleibt, was die perfekte Kulisse für Outdoor-Aktivitäten ermöglicht. Ein ruhiger Tag mit mildem Wind von nur 4 km/h. Freuen Sie sich auf fast ungetrübtes Wettervergnügen, begleitet von einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 49%.

Donnerstag, 30. Mai 2024: Klarer Himmel und Wärme

25 Grad Celsius und 'clear sky', so präsentiert sich Manacor an diesem Tag. Eine leichte Brise spielt mit dem Haar, während die Prozentzahl der Feuchtigkeit weiter auf 47% absinkt. Die Qualität des Wetters verspricht perfekte Bedingungen für einen Strandbesuch oder eine ausgedehnte Wanderung.

Freitag, 31. Mai 2024: Abkühlung durch leichten Regen

Das Thermometer fällt auf 16 Grad Celsius, begleitet von 'light rain', was die Natur und unsere Sinne erfrischt. Der Wind frischt etwas auf und erreicht eine Geschwindigkeit von 10 km/h. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 75% und einem stetigen Luftdruck von 1016 hPa gehen die Bewohner und Besucher entspannt in das Wochenende.

Samstag, 1. Juni 2024: Bedeckt, aber beständig

Ein leicht bedeckter Himmel und 21 Grad Celsius leiten das Wochenende ein. Dieses Klima bleibt stabil, angezeigt durch einen gleichbleibenden Wind mit 8 km/h sowie einer Luftfeuchtigkeit von 59%.

Sonntag, 2. Juni 2024: Sanfte Regenschauer

Mit ebenfalls 22 Grad Celsius und 'light rain' wird der Sonntag von Morgentau und anschließenden sonnigen Phasen geküsst. Eine sanfte Windverwehung mit 7 km/h garantiert ein dynamisches Naturerleben bei einer Luftfeuchtigkeit von 55%.

Montag, 3. Juni 2024: Ideale Bedingungen zum Wochenstart

Es begrüßt uns ein klarer Himmel, mild gewärmte 22 Grad Celsius und eine harmonische Windgeschwindigkeit von 7 km/h - ein wunderbarer Start in die neue Woche.

Dienstag, 4. Juni 2024: Schöner Abschluss mit leichtem Regen

Am letzten Tag unserer Wettervorschau bringen leichte Regenschauer und 23 Grad Celsius Abwechslung in das Geschehen von Manacor. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht auf 5 km/h ab, während der Luftdruck stabil bei 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit konstant bei 49% liegt.

Wochenendwetter in Manacor: Von Sonnenschein zum sanften Regen

Das kommende Wochenende bietet sowohl entspannte Sonnentage als auch erfrischende Regenmomente. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten stellen eine weitere Dimension des Wettergenusses dar: Beginnend mit dem Morgenrot um 4:23 Uhr und einem sanften Dämmerungslicht um 19:05 Uhr am Samstag, 1. Juni, bis hin zum goldenen Sonnenuntergang um 19:10 Uhr am Dienstag, 4. Juni.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:41:27. +++