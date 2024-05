Wettervorhersage Petra: Sonnige Aussichten für die kommende Woche auf Mallorca (28.5.2024)

Strahlende Wetterprognose für Petra auf Mallorca

Die malerische Gemeinde Petra auf Mallorca empfängt ihre Besucher und Bewohner in der letzten Maiwoche des Jahres 2024 mit einem strahlend blauen Himmel und steigenden Temperaturen. Hier ist ein ausführlicher Blick auf das, was das herrliche Wetter in Petra für Sie bereit hält.

Wetterüberblick für Petra (28.05.24 bis 04.06.24)

Der Sommer zeigt in Petra seine freundliche Seite und verwöhnt Einheimische sowie Touristen mit einem perfekten Mix aus warmen Temperaturen und klarer Sicht. Entdecken Sie die Wetterhighlights der kommenden Tage im Detail:

Dienstag, 28. Mai 2024

Die Woche startet mit angenehmen 27 °C und einer leichten Brise. Die Wolken teilen sich und bieten Sonnenhungrigen viel Platz zum Genießen - ein perfekter Tag, um die Schönheiten Petras zu erkunden.

Mittwoch, 29. Mai 2024

Der Mittwoch begrüßt Sie mit einem klaren Himmel und einem Frischekick von 22 °C. Ein idealer Tag für lange Spaziergänge durch Petras idyllische Umgebung.

Donnerstag, 30. Mai 2024

Die stabile Wetterlage setzt sich fort und verspricht mit erneut klarer Sicht und 21 °C ein weiteres Highlight für Outdoor-Aktivitäten.

Freitag, 31. Mai 2024

Der Freitag hält sich ebenfalls an das sonnige Muster und bietet Ihnen klaren Himmel bei angenehmen 22 °C an.

Warme Begrüßung im Juni: Sonne satt über Petra

Der Beginn des Junis verspricht, dass Petra weiterhin ein sonnenverwöhntes Paradies bleibt:

Samstag, 1. Juni 2024

Das Wochenende startet mit einem Temperatursprung auf 26 °C unter einem ungetrübten, klaren Himmel - die perfekten Bedingungen für alle Strandliebhaber.

Sonntag, 2. Juni 2024

Die Temperaturen steigen weiter an, und der Sonntag erreicht einen Höhepunkt von 29 °C. Mit kaum einer Wolke in Sicht, ist das die ideale Gelegenheit, um die mediterrane Sonne Mallorcas voll auszukosten.

Montag, 3. Juni 2024

Der Montag erreicht mit 33 °C den Höhepunkt der Woche - eine Oase der Wärme für alle, die das hochsommerliche Wetter lieben.

Dienstag, 4. Juni 2024

Ein Hauch von Wärme bleibt mit 32 °C erhalten, und der Dienstag verspricht, ein weiterer ausgezeichneter Tag auf der sonnigen Insel zu werden.

Die gesamte Wettervorhersage zeichnet ein überwältigend positives Bild für alle, die in der letzten Maiwoche und zu Beginn des Junis den Charme Petras erleben möchten. Die Kombination aus Sonne, geringer Luftfeuchtigkeit und angenehmen Brisen macht dies zu einer wunderbaren Zeit, um die Insel zu genießen.

