7-Tage-Wettertrend für Alcúdia: Von sonnigen Aussichten bis hin zu leichtem Regenschauer (29.5.2024)

Das Wetter in Alcúdia: Eine Woche voller Abwechslung

Alcúdia, das beliebte Urlaubsziel auf Mallorca, bietet seinen Bewohnern und Gästen in der nächsten Woche eine interessante Mischung aus Sonnenschein, leichtem Regen und angenehmen Temperaturen. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem umfassenden 7-Tage-Wettertrend für Alcúdia.

Die aktuellen Wetteraussichten für Alcúdia

Der 29. Mai 2024 begrüßt uns mit einer bedeckten Wolkendecke und Spitzenwerten von 24°C. Ein sanfter Wind bewegt die warme Luft umher, während die Luftfeuchtigkeit bei 53% liegt, was für ein angenehmes Klima spricht. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden um 04:22 Uhr bzw. 19:07 Uhr statt.

Was erwartet uns in den nächsten Tagen?

Am 30. Mai erleben wir einen kaum bewölkten Himmel mit einer Höchsttemperatur von 24°C, die gleiche Temperatur wie am Vortag, aber mit einem Hauch von Leichtigkeit in der Luft dank weniger Wolken. Der Wind bleibt leicht und Stirnrunzeln durch zu hohe Luftfeuchtigkeit unwahrscheinlich.

Ein leichter Regenguss gibt uns am 31. Mai eine Abkühlung auf 19°C, eine optimale Gelegenheit, das kulturelle Angebot Alcúdias zu erkunden - perfekt für einen Museumsbesuch oder eine entspannte Tasse Kaffee in einem der vielen gemütlichen Cafés.

Der Start in den Juni schenkt uns einen strahlenden Himmel. Der 1. und 2. Juni präsentieren sich mit einer klaren Sicht und einem behaglichen Thermometerstand von 21°C, ideal für Strandbesuche und lange Spaziergänge entlang der Küste von Alcúdia.

Auch der 3. Juni hält, was er verspricht und bringt weiterhin einen heiteren Himmel mit 23°C - eine sanfte Brise treffend für eine entspannte Segeltour in der Bucht von Alcúdia.

Etwas Regen tröpfelt am 4. Juni über Alcúdia, begleitet von 22°C. Es ist ideal für eine erfrischende Dusche der Natur.

Zum Abschluss unserer 7-Tage-Prognose strahlt Alcúdia am 5. Juni wieder mit voller Kraft und verspricht ein angenehmes Klima mit klarer Sicht, lässigem Wind und wohligen 24°C.

Wetterfazit für die Woche in Alcúdia

Die bevorstehenden Tage in Alcúdia auf Mallorca bieten eine Mischung aus sonnigen Tagen und milden Regenschauern. Planen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend, und vergessen Sie nicht, einen Regenschirm für die selteneren regnerischen Momente mitzunehmen. Genießen Sie das angenehme Wetter in vollen Zügen und erleben Sie alles, was Alcúdia zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:21:37. +++