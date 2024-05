7-Tage-Wettertrend für Felanitx: Sonnige Aussichten und milde Brisen (29.5.2024)

Wetteraussichten für Felanitx: Angenehme Temperaturen und gemäßigte Windverhältnisse

Wenn Sie in der nächsten Woche Felanitx besuchen möchten, können Sie sich auf überwiegend angenehmes Wetter freuen. Mit Temperaturen, die zum Verweilen im Freien einladen, und einem überwiegend klaren Himmel bietet Felanitx das perfekte Ambiente für Ausflüge und Entspannung unter der mallorquinischen Sonne.

Wetterüberblick für Felanitx vom 29. Mai bis zum 5. Juni 2024

Der Wettertrend für die kommenden Tage verspricht freundliche und fast sommerliche Verhältnisse. Am Mittwoch, den 29. Mai 2024, beginnt die Woche mit leichter Bewölkung und einer Höchsttemperatur von 26°C, bei einem schwachen Wind von nur 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt gemäßigte 39% und der Luftdruck liegt bei 1017 hPa. Der Tag erwacht früh mit einem Sonnenaufgang um 4:23 Uhr und klingt aus mit dem Sonnenuntergang um 19:06 Uhr.

Für Donnerstag, den 30. Mai, ist ebenso ein erfreulicher Tag in Aussicht gestellt. Mit nur wenigen Wolken am Himmel und einer Höchsttemperatur von 27°C wird es genauso angenehm wie am Vortag. Auch hier liegt der Wind bei leichten 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 37%, während der Luftdruck etwas niedriger bei 1013 hPa liegt.

Am Freitag, den 31. Mai, ist leichter Regen angesagt, doch die Temperatur bleibt mit 22°C mild. Der Wind frischt etwas auf und weht mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 50% steigt und der Luftdruck bei soliden 1015 hPa liegt.

Das Wochenende wird eingeläutet mit leichten Wolken am Samstag, dem 1. Juni. Die Temperatur hält sich wacker bei 23°C und der Wind weht leicht verstärkt mit 8 km/h.

Sonntag, der 2. Juni, bringt etwas mehr Wolken, allerdings bleibt es mit 23°C angenehm warm und der Wind weht sanft mit 9 km/h.

Zum Beginn der neuen Woche erwartet uns am Montag, den 3. Juni, ein klarer Himmel bei 24°C, idealerweise in Verbindung mit einer erfrischenden Brise von 5 km/h.

Und am Dienstag, den 4. Juni, können wir mit ähnlichem Wetter rechnen, lediglich der Wind legt eine kleine Pause ein und beruhigt sich auf 4 km/h. Es folgt ein weiterer herrlicher Tag am Mittwoch, dem 5. Juni, mit wolkenlosem Himmel und einer angenehmen Wärme von 26°C. Eine leichte Brise von 5 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 45% runden den Tag ab.

Fazit: Sonnige Aussichten für Felanitx

Die kommende Woche in Felanitx wird von sonnigen Tagen und milden Abenden geprägt sein, was zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten oder entspannte Abende auf der Terrasse verspricht. Die gemäßigten Windgeschwindigkeiten sorgen für ein angenehmes Klima, ohne dabei zu heftig zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:34:41. +++