7-Tage-Wettertrend für Selva: Sonnige Aussichten und milde Temperaturen (29.5.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Selva bis zum 5. Juni 2024

Die frischen Frühlingstage gehen zu Ende und der Sommer kündigt sich auf der traumhaften Insel Mallorca mit angenehm milden Bedingungen an. In den nächsten sieben Tagen dürfen sich Einwohner und Besucher von SelvaSelva auf eine überwiegend freundliche Wetterlage einstellen. Erfahren Sie hier alles über die kommenden Wetterverhältnisse in dieser bezaubernden Region.

Ende Mai in Selva: Sonnige Aussichten bei sommerlichen Temperaturen

Mittwoch, der 29. Mai 2024, begrüßt uns mit angenehmen 28 Grad Celsius und einer leicht wolkigen Kulisse. Die Windverhältnisse zeigen sich mit einer sanften Brise von nur 1 km/h besonders ruhig. Auch der Donnerstag, 30. Mai, folgt mit nahezu idyllischem Wetter bei 29 Grad und vereinzelten Wolken.

Temperaturänderungen und Niederschlagsrisiko zum Monatsende

Der Freitag, 31. Mai, leitet eine kleine Abkühlung ein. Mit leichtem Regen und einer Mäßigung auf 20 Grad sollte man den Regenschirm nicht vergessen. Allerdings lässt sich der Juni von seiner schönsten Seite zeigen. Samstag, 1. Juni, und Sonntag, 2. Juni, versprechen klaren Himmel und Temperaturen von 24 beziehungsweise 23 Grad.

Sonnenumrahmte Tage und bevorstehender Regen

Zwar lässt ein weiterer sonniger Montag die Herzen höherschlagen, doch der Dienstag, 4. Juni, wird von leichtem Regen begleitet, bei jedoch immer noch angenehmen 23 Grad. Der Mittwoch, 5. Juni, beendet den 7-Tage-Trend mit heiteren 28 Grad und klarem Himmel, perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Wetterzusammenfassung und Tipps für Aktivitäten in Selva

Zusammenfassend steht Selva eine Woche mit gemäßigten Temperaturen und überwiegender Sonnenpräsenz bevor. Ideal geeignet, um die malerische Landschaft rund um Selva zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. Besonders die klareren Tage bieten sich für ausführliche Wandertouren und Picknicks an. Den kurzen Regenschauern kann man in den zahlreichen gemütlichen Cafés und Restaurants entkommen und dabei das lokale Flair genießen.

